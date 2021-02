Clelia e Luciano / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 5 febbraio 2021:

Alcuni fogli con scritte offensive sono stata attaccati ai muri esterni de Il Paradiso delle Signore: Clelia Calligaris (Enrica Pintore) e Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) sono sconvolti e amareggiati nel constatare fino a che punto possa spingersi la cattiveria delle persone; il ragioniere è convinto che l’artefice di tutto sia la Vettorazzo e decide quindi di affrontarla.

La tensione al Paradiso è palpabile e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per smorzare i toni si concentra sulla festa di San Valentino e sull’idea della panchina dell’amore: le coppie che si siederanno lì dovranno raccontare la loro storia d’amore ad un registratore.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio) conta i giorni che mancano al matrimonio di Gabriella (Ilaria Rossi) ed è deciso a non arrendersi!

Clelia è pronta per fuggire da Milano con Carletto (Dylan Interlenghi) la sera stessa. Un colpo di scena fa però cambiare le carte in tavola: grazie all’aiuto di Silvia (Marta Richeldi) c’è un lieto fine per la famiglia Cattaneo.

Con questa puntata, almeno per ora escono di scena i personaggi di Clelia, Luciano e Carletto.

