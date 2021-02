Clelia, Luciano e Carletto de Il paradiso delle signore / Foto dall'account Instagram di Giorgio Lupano

Venerdì scorso i fan de Il paradiso delle signore hanno assistito alla puntata finale della storyline di Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris, con la loro uscita di scena e la partenza verso una nuova vita insieme al piccolo Carletto (Dylan Interlenghi).

Poche ore dopo l’episodio in questione, gli attori Giorgio Lupano ed Enrica Pintore (interpreti appunto di Luciano e Clelia) hanno tenuto una diretta su Instagram in cui, oltre a congedarsi dal loro affezionato pubblico, hanno risposto a diversi quesiti dei fan. La domanda più “gettonata” riguardava ovviamente un loro eventuale ritorno tra qualche tempo nella fiction daily di Rai 1, ma – almeno per il resto di questa annata – ciò non sembra essere in programma in quanto la scrittura della stagione è già stata completata. Per il futuro chissà (l’esperienza ci ha insegnato che, nella lunga serialità quotidiana, mai dire mai).

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

C’è però un’altra curiosità che in questi giorni attanaglia gli aficionados del Paradiso: chi sostituirà ora Clelia e Luciano nelle rispettive mansioni svolte al grande magazzino?

Qui la risposta è più semplice: Marta (Gloria Radulescu), quando rimetterà piede al Paradiso, cercherà di convincere Beatrice (Caterina Bertone) a prendere il posto del ragionier Cattaneo e pare proprio che ci riuscirà, ignara (almeno per ora) del fatto che tra il marito e la cognata è nel frattempo scattata la passione!

Per quanto riguarda il posto di capocommessa, invece, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per ora lo affiderà a Dora (Mariavittoria Cozzella), ma chissà se questa sarà davvero la scelta definitiva: la ragazza avrà infatti dei problemi nella gestione dell’incarico e già nelle prossime puntate si troverà in difficoltà, tanto che in suo soccorso arriverà Beatrice.

La sensazione che Dora possa essere una capocommessa “a tempo indeterminato” è avvalorata anche da alcune parole di Enrica Pintore che, parlando della sostituzione di Clelia durante la diretta Instagram su citata, ha fatto capire che “la notizia non è ancora uscita”. Dobbiamo dunque aspettarci altre novità? Continuate a seguirci, perché in effetti al Paradiso le sorprese non sono terminate…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.