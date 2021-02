GIULIA ARENA (Ludovica ne Il paradiso delle signore) / Foto dal profilo Instagram dell'attrice

Tutte pazze per Federico (Alessandro Fella), per un motivo o per l’altro. Il giovane Cattaneo, che da poco tempo ha scoperto di essere in realtà figlio di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), è ultimamente l’oggetto di vari interessi femminili e sempre di più sarà così nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1 Il paradiso delle signore.

Stefania Colombo (Grace Ambrose), infatti, proseguirà nella sua infatuazione verso il figlio di Silvia (Marta Richeldi) e, quando la ragazza capirà che Pietro Conti (Andrea Savorelli) ha una cotta per lei, “userà” quest’ultimo nella speranza di provocare una reazione nel suo amato Federico. C’è da dire però che, ben presto, la ragazza inizierà a pentirsi del suo gesto: sarà Pietro, alla fine, a rubarle davvero il cuore? Chissà…

Il paradiso delle signore: STEFANIA “usa” PIETRO per far ingelosire FEDERICO

Pian piano scopriremo tutto, ma intanto Federico inizia a suscitare curiosità anche in Ludovica Brancia (Giulia Arena), che non potrà fare a meno di notare lo strano “ascendente” che il ragazzo esercita sul solitamente granitico Umberto Guarnieri. Come mai il Cattaneo junior è così bravo a sciogliere il cuore del glaciale imprenditore?

Immaginiamo che i sospetti aumenteranno ulteriormente quando sarà proprio Federico a far cambiare idea a Umberto sul conto di Ludovica: grazie all’ennesimo intervento del “figlio ritrovato”, l’uomo d’affari rinuncerà al suo proverbiale veto sulla Brancia, la quale potrà così partecipare al matrimonio (ma si celebrerà?…) tra Cosimo (Alessandro Cosentini) e Gabriella (Ilaria Rossi).

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

C’è qualcosa che unirà in futuro Federico e Ludovica? Per ora, lei a dire il vero sarà ancora in qualche modo coinvolta nelle vicende di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), il quale non riesce a liberarsi dal giogo del Mantovano. Staremo a vedere…

Tuttavia quel che è già certo è che l’influenza di Federico su Umberto continuerà a infastidire la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), che rimarrà spiazzata dal ripensamento del cognato su Ludovica e si renderà conto una volta di più che quel nipote illegittimo potrebbe nel tempo accentuare i contrasti in seno alla famiglia!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.