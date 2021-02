Rosa e Begona / Il segreto

Nelle ultime puntate italiane de Il Segreto, che prosegue regolarmente la sua corsa nelle domeniche pomeriggio di Canale 5, i telespettatori dovranno prestare particolare attenzione ad un consiglio che Begoña Solozabal (Blanca Oteyza) darà all’instabile figlia Rosa (Sara Sanz).

Dopo aver intuito che la sua secondogenita ha dei problemi evidenti nel suo rapporto matrimoniale con Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja), la moglie di Ignacio (Manuel Regueiro) passerà alle “maniere forti” e consiglierà alla ragazza un modo per risolvere tutte le sue preoccupazioni…

Il Segreto, news: Adolfo e Ramon si picchiano!

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni, scopriamo che tutto avrà inizio quando Ramon (Pablo Gomez-Pando) avrà la certezza del fatto che il bimbo che Marta (Laura Minguell) non è suo, bensì di Adolfo. Inizialmente il Solozabal terrà il dolore tutto per sé, anche se darà l’impressione di avere incominciato a picchiare la consorte, ma poi non potrà sottrarsi a un faccia a faccia che vorrà avere con lui il “marchesino”.

Ovviamente, lo scontro fisico tra i due uomini sarà inevitabile, anche se l’arrivo della governante Manuela (Almudena Cid) – accompagnata da Rosa e Marta – bloccherà dopo pochi attimi la tensione.

Da un lato Ignacio, appena si renderà conto di quanto è accaduto, rimprovererà i generi per il modo “barbaro” e incivile con cui si sono comportati, ma tenderà a non volersi immischiare più di tanto nei matrimoni delle sue figlie, dall’altro Begoña vorrà vederci un po’ più chiaro sulla situazione venutasi a creare, tant’è che farà un dialogo a dir poco delirante con Rosa…

Il Segreto, spoiler: Begoña consiglia a Rosa di liberarsi dei suoi nemici!

Eh sì: inconsapevole del fatto che Rosa ha iniziato ad odiare Marta (considerandola responsabile dell’amore che Adolfo non ha nei suoi riguardi), Begoña troverà il modo di parlare da sola con la stessa Rosa e, dando sfoggio del suo evidente disagio mentale, le consiglierà di sbarazzarsi di tutte quelle persone che, in un modo o nell’altro, stanno ostacolando la sua felicità.

Parole a cui la Solozabal, neanche a dirlo, non darà un’accezione negativa; da quell’istante in poi, in effetti, la ragazza si comporterà in maniera decisamente bizzarra…

Il Segreto, trame: Rosa chiede perdono a tutti!

Vi anticipiamo infatti che Rosa approfitterà di una colazione con tutti i suoi familiari, organizzata da mamma Begoña, per chiedere perdono per i suoi continui atteggiamenti bruschi. Tuttavia, col trascorrere dei giorni, sarà chiaro quanto la Solozabal stia in realtà tramando vendetta contro la sorella.

Tale piano, a sorpresa, coinvolgerà anche altri residenti in villa, a partire dalla povera Manuela, osteggiata anche dalla gelosa Begoña per la sua complicità con Ignacio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

