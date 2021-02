MANUELA / Il segreto

La follia di Begoña Solozabal (Blanca Oteyza) emergerà prepotentemente nelle ultime puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5 tra qualche settimana. La moglie di Ignacio (Manuel Regueiro) si sentirà infatti sempre più minacciata dalla confidenza che la governante Manuela (Almudena Cid) ha con tutti i componenti della sua famiglia e, senza pensare troppo alle conseguenze, deciderà di sbarazzarsi di lei buttandola giù dalla scale della villa! Non tutto andrà però come la signora aveva previsto…

Il Segreto, news: Begoña non sopporta le intromissioni di Manuela

Negli episodi della telenovela iberica trasmessi di recente, Begoña si è già trovata ad affrontare a muso duro Manuela. La donna ha infatti accusato la sua sottoposta di avere sempre cercato di “entrare nel letto” di Ignacio e di essersi approfittata della sua lunga assenza per prendere il suo posto di madre nel cuore di Marta (Laura Minguell), Rosa (Sara Sanz) e di Carolina (Bertà Castané), le sue tre figlie.

Da un lato Manuela non si è lasciata scalfire da quelle accuse, che ha prontamente respinto alla mittente, dall’altro è chiaro quanto Begoña, in base alle prossime anticipazioni, continuerà a soffrire la presenza di Manuela nella villa.

La goccia che farà traboccare il vaso sarà dunque una ed avrà a che fare coi problemi coniugali che si innescheranno tra Marta e il marito Ramon (Pablo Gomez-Pando) appena quest’ultimo scoprirà che il figlio che aspetta è del cognato Adolfo (Adrian Pedraja).

Il Segreto, spoiler: Begoña butta giù Manuela dalle scale; ecco perché

Eh sì: pur non essendo a conoscenza dei reali motivi che spingono Marta a litigare con Ramon, Manuela si troverà infatti a fare da paciera ad un ennesimo scambio accesissimo di opinioni tra lei e Rosa. La domestica inviterà quindi le due sorelle a comportarsi come il decoro impone e a chiarire quanto prima le loro divergenze. Un consiglio quasi “materno”, che verrà ascoltato per caso da Begoña e che farà andare quest’ultima su tutte le furie.

A quel punto, la signora Solozabal aspetterà che Manuela sia sola in casa e deciderà di affrontarla, sottolineando che è stanca di come lei cerchi di prendere il suo posto e giurandole che, da quell’istante in poi, ha finito di compiere tale sopruso nei suoi riguardi.

Ovviamente, la governante cercherà di non discutere con la sua datrice di lavoro, chiedendole di affrontare la conversazione quando sarà presente Ignacio, ma Begoña non vorrà sentire ragioni e la spingerà giù dalle scale appena le volterà le spalle!!!

Il Segreto, trame: Begoña non è riuscita a uccidere Manuela!

Tutto questo a che cosa porterà? In tal senso, è bene precisare che Begoña chiamerà i soccorsi soltanto quando si convincerà di essere riuscita ad uccidere Manuela (dopo aver controllato il suo polso). Tuttavia, Marta si accorgerà del fatto che l’inserviente respira ancora, seppur a malapena, e si metterà immediatamente in contatto con il dottor Clemente, il quale osserverà che la donna è in pericolo di vita e raccomanderà a tutti i Solozabal di vegliarla giorno e notte.

Un imprevisto che, neanche a dirlo, preoccuperà Begoña che, neanche a dirlo, vorrà finire il lavoro prima che Manuela possa risvegliarsi e ad accusarla di aver tentato di ucciderla. Peccato però che non le sarà affatto semplice restare da sola in camera con la povera governante…

