JEAN PIERRE / Il segreto

Una clamorosa rivelazione sarà uno degli ultimi colpi di scena da Il Segreto. A poche puntate dal gran finale della telenovela iberica, Tomas de los Visos (Alejandro Vergara) scoprirà infatti che il fratello Adolfo (Adrian Pedraja) non è figlio di suo padre, ovvero Simon Castro. Una consapevolezza che, neanche a dirlo, avrà a che fare con la presenza a La Habana di Jean Pierre (Virgil Mathet), l’amante francese della marchesa Isabel (Silvia Marsò). Andiamo quindi con calma per ricostruire meglio tutti gli eventi…

Il Segreto, news: Tomas non accetta la presenza di Jean Pierre alla villa

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Adolfo e Tomas scopriranno che Isabel ha nascosto per diverse settimane Jean Pierre nell’ala della loro villa dove, fino a qualche mese prima, viveva Francisca Montenegro (Maria Bouzas). A quel punto, i marchesini chiederanno alla madre le dovute spiegazioni, cosa che costringerà la donna ad ammettere di avere avuto una relazione con l’affascinante francese negli ultimi anni di vita di Simon, il suo unico marito.

Il segreto: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da un lato Adolfo sembrerà non curarsi più di tanto della faccenda, poiché verrà devastato all’idea che il figlio atteso dalla cognata Marta (Laura Minguell) possa essere il suo, dall’altro Tomas ripenserà ad un vecchio dialogo con Isabel e ricorderà che, pochi giorni prima, la mamma aveva ammesso di non riuscire a trattarlo con amore, a differenza del fratello, per via del padre terribile che si era ritrovato ad avere. Un indizio che, unito alla presenza di Jean Pierre, farà sì che il marchesino riunisca tutti i tasselli del puzzle.

Il Segreto, spoiler: Jean Pierre ammette di essere il padre di Adolfo

Eh sì: allo scopo di appurare se le sue deduzioni siano giuste, Tomas penserà di affrontare Jean Pierre e gli chiederà apertamente se Adolfo sia il frutto del suo amore con Isabel.

Dato che verrà messo con le spalle al muro, a quel punto all’uomo non resterà altro da fare che ammettere la verità, ma chiederà al De Los Visos di non parlare al fratello della questione poiché lui e la marchesa si erano ripromessi a vicenda che non avrebbe mai dovuto saperlo.

Tra l’altro, Jean Pierre farà intendere a Tomas che non ha mai potuto vivere a fondo la sua relazione con Isabel per via dell’intromissione di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro), a conoscenza di un particolare scottante che avrebbe potuto compromettere per sempre la loro felicità, qualora fosse venuto alla luce.

Jean Pierre non vorrà approfondire ulteriormente questo dettaglio, che però darà il via ad altre rivelazioni…

Il Segreto, trame: anche Adolfo inizia a interrogarsi sui problemi tra Ignacio e Isabel

Vi anticipiamo che, mentre Isabel se la prenderà con Jean Pierre per aver rivelato a Tomas la verità a lungo nascosta, persino Adolfo vorrà vederci più chiaro sul controverso rapporto tra la madre e Ignacio, tant’è che chiederà a quest’ultimo di chiarirgli, una volta per tutte, per quale ragione non si sopportano da diversi anni.

Come si giustificherà il Solozabal? In attesa di scoprirlo, è giusto segnalare che Isabel e Jean si ritroveranno a confrontarsi e sembrerà chiaro che lo scottante “segreto” avrà a che fare proprio con la morte di Simon Castro, il papà di Tomas. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

