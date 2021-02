IL SEGRETO finisce, ecco come lo hanno detto agli attori…

Francisca / Il segreto

Anche le soap opera hanno una fine. È il caso de Il Segreto, la famosa e seguitissima telenovela iberica, che dopo sette anni e ben dodici stagioni chiuderà i battenti anche in Italia, dopo essersi congedata dalla Spagna nello scorso maggio. Tanti gli interrogativi che attanagliano i fan da tempo immemore e che si preparano a essere risolti nelle ultime puntate che vedremo in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Intanto sulle colonne del rotocalco TV Sorrisi e Canzoni, l’attrice Maria Bouzas, che nella soap interpreta la matriarca Francisca Montenegro, ha rilasciato un’interessante intervista nella quale ha rivelato aneddoti e curiosità sulla telenovela ambientata a Puente Viejo.

Ci hanno riuniti sul set della piazza di Puente Viejo e ce l’hanno detto. Non è che fosse una cosa inattesa, in effetti se ne parlava da un po’.

Racconta così la Bouzas il momento in cui la produzione ha annunciato agli attori la volontà di mettere fine alla storica soap, che negli ultimi anni di messa in onda aveva subito un drastico calo di ascolti (dovuto principalmente al totale recast che aveva subito la telenovela a seguito dell’ormai risaputo salto temporale).

Il segreto, Maria Bouzas (Francisca): “L’ultima stagione? La vedrò appena mi sentirò pronta”

Tra le uniche superstiti della prime stagioni, la Bouzas ha interpretato fin dal principio donna Francisca Montenegro, carismatica dark lady con un burrascoso passato alle spalle. Tanto dolore e tanta sofferenza nel passato della matrona, costretta a reprimere i suoi sentimenti pur di andare avanti. L’attrice ha descritto in questo modo il personaggio a cui prestava il volto:

Era una donna arida, inespressiva, cattiva, che portava dentro di sé rabbia e dolore.

Un personaggio davvero arcigno, che l’artista ha impersonato magnificamente per quasi dieci anni. Nessuna fonte d’ispirazione in particolare per la donna, a cui sarebbe bastato “guardare un telegiornale per vedere così tanti personaggi malvagi“.

Il segreto: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Timida e riservata, Maria Bouzas è anche una donna molto schietta, come si evince da quanto dichiarato al settimanale. Un rapporto, quello dell’attrice con la soap, che l’ha portata a rinunciare ad alcune importanti offerte di lavoro dal mondo del cinema:

Ho rifiutato due film. Non avrei potuto fare un altro personaggio insieme alla Montenegro!

Un successo insperato inizialmente quello de Il Segreto, telenovela partita per attirare un pubblico di mezza età e che col passar del tempo ha finito per tenere incollati ai teleschermi anche moltissimi giovani telespettatori, incuriositi dagli amori e dagli intrighi di Puente Viejo.

Con la fine della trasmissione, Maria Bouzas si è ritrovata ad avere moltissimo tempo libero, sfruttato per coltivare le sue più grandi passioni: passeggiare e salire sugli alberi. Tempo speso in molteplici modi, ma non per guardare la stagione finale della soap di cui era protagonista. L’attrice ha infatti ammesso di essere stata una grandissima fan de Il Segreto ma di non aver avuto ancora il coraggio di seguire le ultime puntate:

Dell’ultima stagione non ho visto nulla, sarebbe un’emozione troppo forte. La vedrò appena mi sentirò pronta…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.