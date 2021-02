FRANCISCA de IL SEGRETO / Foto di ATRESMEDIA

Ancora qualche settimana e anche in Italia dovremo purtroppo dire addio a Il segreto: la produzione spagnola tanto amata in Italia ha chiuso i battenti in Spagna nella prima metà del 2020 e anche su Canale 5 si avvia ormai verso la fine.

Iniziano dunque ad affiorare sulla stampa cartacea i ricordi degli interpreti principali della telenovela, ancora oggi tutti dispiaciuti per non aver potuto proseguire i racconti ambientati a Puente Viejo. Questa settimana segnaliamo un’interessante intervista rilasciata da Maria Bouzas (Donna Francisca Montenegro) al settimanale Vero Tv, nella quale l’attrice parla con nostalgia dei suoi nove anni sul set de Il segreto.

E c’è anche l’occasione per qualche gustoso aneddoto: la Bouzas, che si è dichiarata felice per aver interpretato un personaggio così cattivo e dunque stimolante, ha fatto capire di aver amato molto la sua Francisca tranne che per un piccolo particolare che proprio non sopportava…

…La parrucca! È stato un tormento portarla per così tante ore. I miei capelli ancora non si sono ripresi del tutto.

Maria Bouzas ha fatto capire anche che la parte finale della realizzazione de Il segreto ha risentito molto dell’inizio della pandemia da Covid 19: gli ultimi episodi sono stati girati proprio alla vigilia del lockdown, per cui “tutto è stato molto precipitoso e freddo“. L’interprete della Montenegro, insomma, non ha neanche potuto salutare i colleghi alla fine delle riprese e fare un brindisi insieme a loro.

Comunque sia, ora a Maria resta il ricordo di un’esperienza fantastica e, per il futuro, l’attrice si augura un buon funzionamento dei vaccini, in modo che “termini quest’incubo in cui viviamo da un anno“. Tutto ciò in attesa ovviamente di nuovi progetti lavorativi. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

