È ormai cominciato il countdown per la partenza della quindicesima edizione de L’isola dei famosi, l’amatissimo reality show ambientato in Honduras che andrà in onda in prima serata su Canale 5 dal prossimo 11 marzo. Tante le novità rispetto alla quattordicesima stagione andata in onda nel 2019, a partire dalla conduttrice.

A sostituire la storica presentatrice Alessia Marcuzzi sarà la showgirl Ilary Blasi, già anchorwoman del Grande Fratello VIP dal 2016 al 2018. I telespettatori dovranno familiarizzare anche con un nuovo inviato, dopo l’addio a sorpresa di Alvin, il quale non farà il bis dopo l’esperienza di due anni fa. Ancora incerto il nome del sostituto, seppure tutti gli indizi portino all’ex modella Eleonora Casalegno. Non confermato neanche il duo di opinioniste composto da Alda D’Eusanio e Alba Parietti, a cui sembra proprio che succederà la cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini, salita alla ribalta a seguito della partecipazione allo scorso Festival di Sanremo.

Ancora incerto il parterre dei concorrenti, su cui la produzione tiene a mantenere il massimo riserbo. Molteplici i nomi accostati al programma nella veste di naufraghi, poche le conferme pervenute finora. Tra le personalità sondate l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, l’attore Antonio Zequila, già concorrente della terza edizione del programma, il giornalista RAI Amedeo Goria e l’ex signorina buonasera Alessandra Canale. Tra i profili più interessanti avvicinati all’Honduras anche la conduttrice Elisa Isoardi, la quale per il momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Potrebbe esserci anche un ex calciatore tra i concorrenti della nuova edizione del fortunato reality: pare infatti che la produzione abbia contatto il beniamino di Tottenham e Lazio Paul Gascoigne, che potrebbe fare il suo esordio in televisione sulla rete ammiraglia di Mediaset. Dopo l’esperienza al GF Vip di qualche anno fa è pronto a lottare per la sopravvivenza anche Sossio Aruta, indimenticato cavaliere del trono over e attualmente felicemente impegnato con la ex dama di Uomini e Donne Ursula Bennardo.

Si parla anche di Gilles Rocca, volto conosciuto di RAI e Mediaset con un passato nel talent “Campioni, il Sogno” e ultimamente vincitore di “Ballando con le stelle” in coppia con Lucrezia Lando. Rocca potrebbe non essere l’unico ballerino in gara, visto che si mormora della presenza dell’ex soubrette Angela Melillo.

Un'edizione ancora work in progress ma che si prospetta già ricca di gossip e colpi di scena. Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire nuovi succosi dettagli sulla composizione del cast della quindicesima stagione de "L'isola dei famosi".