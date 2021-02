Mina Settembre

Continua a macinare numeri record la sorprendente fiction Rai Mina Settembre. Giunta ormai alla sua penultima puntata, la serie presto si avvierà verso la sua naturale conclusione. Sulle pagine del settimanale TV Sorrisi e Canzoni è intervenuta l’attrice Serena Rossi, che in questa produzione veste i panni della protagonista.

Artista poliedrica e dalla spiccata simpatia, la Rossi è ormai uno dei volti più amati della televisione italiana, avendo all’attivo numerose interpretazioni di rilievo. L’attrice partenopea si è detta estremamente soddisfatta del successo della fiction, seppur viva ancora con molta ansia l’attesa dei dati d’ascolto il lunedì mattina.

Un rapporto simbiotico quello dell’interprete con i propri fan, che durante la messa in onda settimanale di Mina Settembre viene sommersa di affetto e commenti positivi sui social network:

Una delle cose che mi fa più piacere è che molti seguono la serie proprio per vedere me.

Elogi da parte della Rossi anche verso i suoi due “corteggiatori”:

Pasotti così saggio e paterno, Zeno così gentile e istintivo.

Serena, nell’intervista, ha rivelato anche che fa girare a una controfigura le scene più intime e passionali. E proprio riguardo ai sentimenti che tengono banco nella serie, la Rossi rivela che…

Sul versante romantico ci sarà ancora un grande colpo di scena!

Non solo fiction, comunque, per la Rossi, che presto tornerà sul piccolo schermo con un nuovo format intitolato La canzone segreta: un programma fresco e innovativo, come annunciato dalla stessa Serena, nel quale saranno presenti moltissime personalità di spicco del panorama televisivo italiano.

In attesa della nuova trasmissione, intanto, non resta che godersi le ultime imperdibili puntate di Mina Settembre, in onda la domenica su Rai 1 in prima serata.

