Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 21 gennaio a sabato 27 febbraio 2021:

Michelle vende i propri gioielli, salvo poi rendersi conto di essere stata truffata. Quando Paul lo scopre, però, riesce a fermare il malvivente e restituire ancora una volta i gioielli alla ragazza, che lo premia con una notte d’amore!

Franzi è sollevata nello scoprire che Tim ha rimediato solo una commozione cerebrale nell’incidente al lago. Capendo di non poter ingannare la sua ex, il giovane Saalfeld decide di rivelarle tutta la verità su quanto accaduto…

Karl sembra scomparso dalla faccia della terra e nessuno sa spiegarsi cosa gli sia accaduto. Christoph è determinato a trovare l’uomo, nella speranza che quest’ultimo possa condurlo al denaro rubatogli da Ariane. Quest’ultima, però, riesce a indirizzarlo su una falsa pista…

Dopo la loro notte insieme, Paul è convinto che Michelle rimanderà i suoi progetti di fare il giro del mondo. Peccato solo che lei sia di tutt’altro avviso…

La relazione segreta di Robert e Vanessa è ormai sulla bocca di tutti. La Sonnbichler teme che Saalfeld chiuderà i rapporti con lei, ma lui la sorprende decidendo di rendere pubblico il loro legame!

Rosalie ha una sorpresa inaspettata: i suoi tre finanziatori sono arrivati al Fürstenhof contemporaneamente! Per evitare di venire smascherata, la Engel cerca di evitare i tre uomini. Il suo piano, però, fallisce miseramente…

Paul riesce a convincere Michelle a godersi la loro relazione senza pensare troppo al futuro. In realtà, però, Lindbergh spera che la sua amata cambi idea e resti per lui.

Tim inizia ad avere sempre più male alla spalla e si lascia convincere da Franzi a farsi visitare da Michael. Quest’ultima fa una diagnosi inaspettata…

Lucy riceve una visita dai suoi genitori e finge di aver superato la sua cotta per Paul. Una volta rimasta sola, però, il suo dolore esplode in tutta la sua forza…

Ariane può godersi il suo trionfo: grazie ai suoi intrighi, le casse del Fürstenhof sono sempre più vuote. Deciso a risollevare le sorti del suo amato hotel, Werner decide di organizzare un rally di auto d’epoca nella speranza di attirare clienti facoltosi. La Kalenberg è furiosa…

Bela riceve una grandissima notizia: un’azienda di droni è interessata a lui come responsabile della comunicazione!

Franzi è molto colpita dalla situazione di Tim, ma decide di farsi da parte, in quanto è Amelie ora la donna al fianco di Saalfeld. Quando la Limbach cerca di aiutare il fidanzato, però, lui la respinge…

Dopo essere stata ospitata una notte da Michael e André, Rosalie chiede ai due amici di accoglierla ufficialmente come coinquilina. E, se il cuoco non ne vuole sapere, il medico finisce per farsi impietosire…

Decisa ad impedire che venga organizzato il rally voluto da Werner, Ariane riesce a mettere Robert contro il padre. Basterà a bloccare il progetto?

Grazie ad una sonda, Alfons trova un amuleto molto particolare, che finisce casualmente nelle mani di Franzi. Quest’ultima decide di regalarlo a Tim, che – benché toccato dal gesto della sua amata – non ripone alcuna fiducia nelle proprietà magiche dell’oggetto.

Linda e André preparano insieme dei dolci, finendo per riavvicinarsi. Dopo un momento di grande intimità, la donna inizia finalmente a tornare a sperare: Konopka la perdonerà?

In preda alla gelosia, Amelie getta nella spazzatura l’amuleto regalato da Franzi a Tim. Il destino, però, fa in modo che l’oggetto torni nelle mani del giovane Saalfeld.

Ariane porta avanti il suo piano di mettere Werner e Robert uno contro l’altro. E così, dopo aver convinto Robert a investire una somma considerevole nel progetto dell’hotel biologico, la Kalenberg fa in modo che il Fürstenhof non ottenga la certificazione.

Lucy aiuta Bela a prepararsi per il colloquio con l’azienda di droni e, nonostante l’iniziale imbarazzo, raggiunge il risultato sperato: Bela ottiene il lavoro!

Hildegard si ritrova per l’ennesima volta a dover fare da pacere tra André e Robert. Esasperata, la donna confessa al marito di iniziare a sognare anche lei la pensione. Alfons le dà ragione a parole, ma in realtà vorrebbe solo tornare a lavorare.

Tim fa uno strano sogno su Franzi e, poco dopo, l’amuleto donatogli dalla ragazza sembra avere finalmente effetto…

Robert decide di far controllare gli armadietti nella stanza del personale per verificare se vi siano tracce di vernici a base di piombo. Quando Ariane lo scopre, va nel panico: è proprio in un armadietto che ha nascosto il suo denaro!

Linda è a pezzi: André non vuole concederle una seconda possibilità. Nonostante i tentativi di Christoph e Werner di consolarla, la donna non riesce a darsi pace. Proprio allora arriva una chiamata di sua figlia Carolina, che le annuncia una grande novità…

Tim non riesce a spiegarsi come i suoi dolori possano essere scomparsi all’improvviso. Nonostante Michael gli fornisca una spiegazione razionale all’accaduto, Saalfeld non riesce a smettere di pensare a Franzi e al suo sogno. E così decide di fare alla Krummbiegl una dichiarazione…

Ariane deve trovare al più presto un nuovo nascondiglio per il suo denaro: ci riuscirà?

