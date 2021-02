Vanessa si innamora di Robert, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Doveva essere solo un gioco, per quanto pericoloso. Peccato che i sentimenti non seguano le regole e così nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la “relazione senza impegno” di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) diventerà qualcosa di più, almeno da parte della ragazza. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi su Rete 4.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Vanessa iniziano una relazione

La partenza di Eva (Uta Kargel) ha cambiato tutto… e non solo per i Saalfeld! La decisione della moglie di lasciare lui ed il Fürstenhof andandosene per sempre insieme al piccolo Emilio, ha infatti lasciato Robert devastato, ma ha anche condizionato la vita di altre famiglie.

Stiamo ovviamente parlando dei Sonnbichler: se Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) sono ovviamente rimasti addolorati per la partenza della loro amata nipote, anche Vanessa ha finito per rimanere coinvolta nel dramma familiare. Come sappiamo, infatti, la bella fitness trainer si è con il tempo molto avvicinata al marito della cugina, finendo per iniziare con lui una relazione segreta all’insegna del “divertimento senza impegno”. Le cose, però, sono destinate a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa capisce di essersi innamorata di Robert

Dopo aver tranquillizzato gli zii sostenendo di voler vivere con leggerezza la propria storia con Saalfeld, con il tempo Vanessa inizierà involontariamente a lasciarsi coinvolgere sempre più a livello emotivo. E, quando aiuterà Robert ad allestire una festa nel parco del Fürstenhof, le sarà tutto improvvisamente chiaro: si è innamorata!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sopraffatta dai propri sentimenti, la ragazza spererà inizialmente che anche il suo amato provi qualcosa per lei. Il comportamento dell’uomo, però, sembrerà lasciare intendere il contrario, troncando sul nascere le sue speranze. Il peggio, però, deve ancora venire: già in difficoltà nel tenere a bada il suo cuore, Vanessa si troverà infatti ad affrontare una situazione imprevista: una rivale in amore! E no, non stiamo parlando di Eva… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.