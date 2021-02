Robert e Cornelia innamorati, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Grandi, grandissime novità sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Negli episodi tra pochissimo in onda sui nostri teleschermi entrerà infatti in scena un personaggio importantissimo destinato a stravolgere gli equilibri al Fürstenhof… in particolare in campo sentimentale! Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa si innamora di Robert

La partenza di Eva (Uta Kargel) è stato un evento devastante per tutti al Fürstenhof, ma nessuno ha sofferto quanto Robert (Lorenzo Patané). A pezzi per l’improvvisa perdita dell’adorata moglie e di quel figlioletto che stava lentamente imparando ad amare, l’uomo si è ritrovato sull’orlo di un baratro. Baratro da cui è stato però salvato…

Grazie all’aiuto della figlia Valentina (Paulina Hobratschk), del padre Werner (Dirk Galuba) e dei Sonnbichler, Robert è infatti riuscito a reagire, iniziando persino una relazione con la giovanissima nipote di Alfons (Sepp Schauer): Vanessa Sonnbichler (Jéannine Gaspár). Ma sarà davvero lei la donna giusta?

Se per Saalfeld sarà ben chiaro che quella con la bella fitness trainer è solo una relazione senza impegno, a sua insaputa lei avrà tutt’altre aspettative. E, come se non bastasse, in questa già intricata situazione entrerà un terzo personaggio…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Cornelia arriva al Fürstenhof

Nel corso della puntata 3428 al Fürstenhof comparirà infatti improvvisamente Cornelia Holle, una donna di grande classe e fascino, che – per la gelosia di Vanessa – catturerà immediatamente l’attenzione di Robert. E ben presto sarà rivelato il motivo…

Scopriremo infatti che Saalfeld e la Holle non solo si conoscono fin dall’infanzia, ma ebbero una storia giovanile tanto da essersi scambiati il loro primo bacio! Non sarà però in nome di questo vecchio amore che Cornelia tornerà a Bichlheim…

La Holle si presenterà infatti al Fürstenhof per candidarsi alla posizione di governante dell’hotel. Posizione che, nonostante i tentativi di Vanessa di impedirlo, otterrà! E da quel momento si metterà in modo una serie di eventi che porterà Cornelia e Robert ad avvicinarsi inesorabilmente…

Tempesta d’amore, casting news: Deborah Müller interpreta Cornelia Holle

Il personaggio di Cornelia Holle verrà interpretato da Deborah Müller, artista italiana di madre lingua tedesca e originaria di Merano, cittadina dell’Alto Adige.

Formatasi come attrice in una scuola di recitazione di Monaco di Baviera, la Müller è stata attiva professionalmente soprattutto in Germania, dove ha partecipato a numerose serie televisive e pièce teatrali prima di entrare nel cast fisso di Tempesta d’amore con il ruolo di Cornelia.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Chiudiamo con una curiosità: non si tratta della prima volta che vediamo Deborah Müller a Sturm der Liebe: anni fa, l’attrice sudtirolese interpretò infatti Nadine Breuer, personaggio secondario dell’11^ stagione.

A differenza della sua precedente comparsata, questa volta la Müller resterà in scena per parecchio tempo: Cornelia, infatti, è destinata non solo a stabilirsi al Fürstenhof, ma anche ad occupare il posto lasciato vacante da Eva al fianco di Robert!

