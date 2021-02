Igor e Rossella / Un posto al sole (foto di Giuseppe D'Anna, dall'account Instagram di Giorgia Gianetiempo)

Durante l’autunno 2020, a Un posto al sole avevamo avuto modo di conoscere il professor Igor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca), un importante medico a cui Rossella (Giorgia Gianetiempo) aveva intenzione di chiedere la tesi.

Tale volontà aveva provocato parecchi problemi nella vita della figlia di Silvia, in quanto suo malgrado si era creata una spiacevole rivalità con l’amica Ilaria (Greta Berti). E quest’ultima, invidiosa più che mai ritenendo di essere stata danneggiata da Rossella, le si era ritorta contro “avvicinandosi” per un attimo persino a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Se lo scossone tra Pat e Ross è tutto sommato durato poco, è l’amicizia tra le due ragazze che a quel punto è completamente venuta meno. Tuttavia, proprio ultimamente Ilaria si è rifatta viva e ha chiesto a Rossella di perdonarla per i suoi comportamenti. Come andrà a finire?

Chissà che non ci sia modo di riparlare di tutto questo, anche perché pare proprio che le vicende legate all’ospedale e a Rossella torneranno a breve nelle trame di Upas. Su Instagram, infatti, Giorgia Gianetiempo ha pubblicato un’immagine che anticipa il ritorno del professor Volpicelli nella soap e di ciò non ci meravigliamo affatto, perché l’attore Massimiliano Buzzanca aveva a suo tempo segnalato che sarebbe tornato presto a girare per rientrare in video a marzo.

Quali vicende ci aspettano, dunque? Lo scopriremo a breve!

