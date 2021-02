Niko e Susanna / Un posto al sole

Di recente c’è stato un po’ di “fermento” tra i fan di Un posto al sole per quella che è apparsa come un’uscita in blocco di molti personaggi in un colpo solo. A tal proposito, diverse figure professionali della soap – tramite interviste o anche messaggi sui social – hanno prontamente fornito spiegazioni sul fatto che spesso quelle che sembrano addii sono in realtà semplici pause narrative. E infatti, da ora in avanti assisteremo con gioia ad alcuni ritorni!

Entro pochi giorni torneranno in video Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Nina Soldano) dopo un’assenza di diverse settimane, mentre è già noto che pure l’amatissima Marina Giordano (Nina Soldano) rientrerà più in là nelle trame di Upas. Ma c’è anche un altro ruolo che rivedremo prossimamente…

Eh sì. Il finale della relazione tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) aveva portato anche alla “sparizione” di quest’ultima, che ora però ricomincerà ad apparire nella fiction partenopea di Rai 3. Come mai? Il “pretesto iniziale” sarà legato a qualcosa che ha a che fare con il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone), ma poi la cosa potrebbe prendere una piega decisamente più “adrenalinica” (e non in senso necessariamente positivo)!

Non solo: che ci sia bisogno anche di mamma Agnese (Sara Ricci) in questo ritorno di Susanna? Chissà, ne riparleremo presto! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

