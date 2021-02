BELLITA / Una vita

Un’apparente richiesta di perdono darà il via ad una storyline alquanto complicata nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita: le anticipazioni indicano infatti che la cantante Bellita del Campo (Maria Gracia) rischierà infatti in prima persona dopo aver cercato di ricucire i rapporti con Margarita Carrion (Igo Lisbert), la donna che l’ha accusata di aver fatto carriera alle sue spalle tanti anni prima. Scopriamo quindi tutto quello che succederà…

Una Vita, news: Bellita cerca di farsi perdonare da Margarita

Come sapete se avete già letto i nostri precedenti post, Margarita è la moglie di Alfonso Carchano (Josep Maria Riera), ossia il regista che ha girato il film diffamatorio sulla Del Campo. Nonostante la sua completa innocenza, visto che non avrà avuto nulla a che vedere con il fallimento della carriera della Carrion, Bellita comincerà a sentirsi in difetto nei riguardi della sua “avversaria”, tant’è che le starà accanto appena scoprirà che lei e il consorte hanno avuto dei problemi economici per via della mancata distribuzione del film (causata dall’intervento di un avvocato amico di Felipe).

In primis, Bellita tenterà di aiutare i coniugi Carchano mandando loro dei viveri con i quali sostentarsi ma poi, una volta che verrà scoperta, affronterà di petto la situazione e chiederà a Margarita il consenso per organizzare uno spettacolo a calle Acacias, i cui ricavati andranno totalmente a lei.

Di primo acchito, la Carrion vorrà rifiutare anche questa offerta ma poi a sorpresa si presenterà alla rappresentazione, salvo perdere i sensi non appena la Del Campo le chiederà di salire insieme a lei sul palco…

Una Vita, trame: Margarita confessa a Bellita che Alfonso l’ha abbandonata

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà?

Dopo questo avvenimento, Margarita sembrerà infatti accettare le intromissioni della Del Campo e le chiederà scusa per aver tentato di compromettere la sua figura quando era completamente accecata dall’odio. La Carrion si riappacificherà dunque con Bellita ed utilizzerà il denaro dello spettacolo per ristrutturare e rendere più confortevole la sua casa.

In ogni caso, le stranezze di questa trama inizieranno nell’istante in cui Margarita, con le lacrime agli occhi, confesserà a Bellita di essere stata abbandonata da Carchano, probabilmente per un’altra donna. Ciò accenderà ancora di più l’empatia della Del Campo, che farà sapere a Margarita che può andare a trovarla quando vuole ad Acacias 38.

Una Vita, spoiler: Margarita comincia ad avvelenare Bellita

Durante una di queste visite, i telespettatori capiranno quali sono le reali intenzioni di Margarita: approfittando di un momento di distrazione della cantante, la Carrion verserà infatti delle gocce di un potente veleno in un bicchiere di tè destinato a Bellita.

Una sostanza che farà stare gradualmente male la nostra protagonista. Come andrà a finire? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

