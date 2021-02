MAITE e CAMINO, primo bacio / Una vita

Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Una Vita dovranno familiarizzare con il volto di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), un’insegnante di pittura che farà breccia nel cuore della giovane Camino Pasamar (Aria Bedmar); ciò creerà i presupposti per la nascita di una storia d’amore omosessuale, che ovviamente – data l’ambientazione della soap – verrà osteggiata da diversi personaggi, in primis da mamma Felicia (Susana Soleto).

Una Vita, news: chi è Maite Zaldua

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Maite è la nipote di Armando Caballero (Antonio Lozano). La ragazza arriverà nel quartiere, dopo diversi anni trascorsi a Parigi, in seguito al matrimonio dello zio Armando con Susana (Amparo Fernandez) e, visto che i due si trasferiranno in Francia, troverà inizialmente ospitalità a casa di Rosina (Sandra Marchena) e Liberto (Jorge Pobes). Tuttavia, la Zaldua avrà bisogno di uno spazio più ampio per poter dipingere, motivo per cui lo stesso Liberto le affitterà uno dei suoi appartamenti ad un prezzo conveniente.

Di lì a poco, Maite comincerà quindi ad adattarsi alla vita di Acacias, anche se le donne del quartiere non vedranno di buon occhio il suo essere “amichevole” e sentirsi “alla pari” con i signori sposati. In ogni caso, la donna resterà subito colpita dalla bravura di Camino con il disegno, tant’è che le chiederà se sia interessata a prendere delle lezioni da lei. Un’idea che non piacerà a Felicia, che comunque darà il suo benestare per avviare un periodo di prova.

Da questo momento in poi, i telespettatori dovranno quindi osservare con attenzione tutto quello che succederà…

Una Vita, spoiler: Camino bacia Maite e…

Vi anticipiamo infatti che, col trascorrere delle giornate, Camino si sentirà sempre più affascinata dai discorsi di uguaglianza tra uomo e donna che farà Maite e, come se non bastasse, inizierà ad interessarsi persino di politica e dei problemi della classe operaia. Tutti discorsi che, ovviamente non troveranno il beneplacito di Felicia che, in più di un’occasione, ribadirà che la figlia deve considerare il disegno soltanto un passatempo e rifiuterà con forza una proposta che le farà la Zaldua, ossia quella di iscrivere Camino in un’università dove può affinare meglio la sua arte.

Comunque sia, ad un certo punto, la Pasamar resterà attonita di fronte ad un’opera di Maite, la quale raffigurerà due donne mentre si baciano. Di primo acchito, la ragazza dirà che quell’amore non è giusto, poiché rappresenta un’ideale di coppia non accettata e perseguita penalmente dalla società in cui vivono, ma cambierà pian piano idea quando la Zaldua la porterà a pensare che tutti i sentimenti sono giusti, se non ledono le altre persone.

E tali pensieri si trasformeranno “pericolosamente” in una vera e propria attrazione per Maite, che culminerà quando Camino, alla vista di un ritratto col suo viso fatto dalla donna, darà alla maestra un profondo e sentito bacio sulle labbra…

Una Vita, trame: Maite lascia improvvisamente Acacias

Anche se ricambierà il gesto d’affetto, Maite metterà subito le mani avanti con Camino e, pur dicendo di provare per lei dei forti sentimenti, tenderà ad allontanarla, precisando che il loro amore, qualora dovessero davvero viverlo, innescherebbe soltanto dolore e sofferenza. Una consapevolezza che la Zaldua avrà perché, in una sua precedente relazione sempre vissuta con una donna, sarà stata osteggiata da diverse persone.

Non stupirà dunque un’improvvisa partenza di Maite, legata apparentemente ad un malore della madre. Ma per quanto tempo la donna riuscirà a stare lontana da Acacias e soprattutto da Camino? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

