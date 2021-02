EMILIO e CINTA / Una vita

Da qualche tempo, nelle puntate italiane di Una Vita, la relazione tra i giovani Emilio Pasamar (Josè Pastor) e Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) si è stabilizzata, visto che i due non hanno più dovuto affrontare alcun ostacolo per stare insieme. Tuttavia, nelle prossime settimane, i “piccioncini” si troveranno a dover gestire una serie di incomprensioni, innescate per lo più da Emilio, che si dimostrerà decisamente “focoso” su come affrontare la loro liaison…

Una Vita, news: Emilio è troppo “affettuoso” con Cinta

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Cinta, dopo l’avvio di una sorta di carriera teatrale di suo padre José Miguel (Manuel Bandera), deciderà di ritornare sui palcoscenici, supportata in questa scelta anche da mamma Bellita (Maria Gracia). Per via di alcuni incontri di lavoro, che dovrà necessariamente fare per garantirsi alcuni ingaggi, la Dominguez comincerà a trascurare più del dovuto Emilio, il quale si confiderà con Antonito Palacios (Alvaro Quintana) sulla questione.

Fatto sta che, proprio per tale ragione, il Pasamar farà fatica a reprimere la sua attrazione fisica nei riguardi di Cinta e si mostrerà decisamente focoso quando sarà in sua compagnia. Un aspetto che spingerà la ragazza a rimettere il proprio fidanzato al suo posto, dichiarando che una “signorina” come lei non può certo lasciarsi andare a tali effusioni prima del matrimonio…

Tale motivazione convincerà Emilio a fare a Cinta una dichiarazione decisamente tragicomica!!!

Una Vita, spoiler: la strampalata richiesta matrimoniale di Emilio

Eh sì: nel bel mezzo di una merenda che avrà organizzato per stare in sua compagnia, Emilio chiederà infatti a Cinta di diventare sua moglie ma, nel bel mezzo del discorso, preciserà – con delle insinuazioni piuttosto “spinte” – che non vede l’ora di stare da solo con lei dopo la cerimonia.

Si tratta di parole che, ovviamente, la Dominguez recepirà nel peggiore dei modi, credendo fermamente che il ragazzo le abbia chiesto di sposarlo soltanto per avere finalmente l’intimità con lei e non poiché mosso da sentimenti più profondi.

Insomma, il primogenito di Felicia (Susana Soleto) non ne combinerà una giusta anche se Cinta, con il supporto di Antonito, comprenderà che in fondo Emilio sta cercando soltanto di chiederle di passare più tempo insieme. Una consapevolezza che darà il via ad una scena piuttosto divertente…

Una Vita, trame: Arantxa becca Cinta ed Emilio in atteggiamenti equivoci

Vi anticipiamo infatti che Cinta, al fine di allentare un po’ la tensione, inviterà Emilio in casa sua quando non ci sarà nessuno e si dirà disposta a concedergli una scena “tipica” matrimoniale, senza però tradire la sua “innocenza”. In pratica, la Dominguez indosserà una vestaglia e darà al Pasamar il “permesso” di vedere un po’ le sue gambe…

Peccato però che, proprio in quegli istanti, la domestica Arantxa (Gurutze Beita) rientrerà in casa e fraintenderà tutta la situazione, dando ai due degli svergognati. E così i due, neanche a dirlo, dovranno interrompere il loro appuntamento… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

