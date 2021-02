FELIPE e GENOVEVA / Una vita

Una volontà di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) manderà ulteriormente in crisi Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Dato il loro fidanzamento, la dark lady confesserà infatti all’avvocato di volere presto un figlio da lui. Una dichiarazione che non convincerà affatto il diretto interessato. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Felipe ufficializza il suo fidanzamento con Genoveva ma pensa ancora a Marcia

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà quando Felipe, in seguito ad alcune notti d’amore passati in sua compagnia, formalizzerà a tutti i vicini di avere intrapreso una relazione con Genoveva, che potrebbe presto sfociare in un matrimonio.

Tuttavia, il legale darà l’impressione di non essersi affatto dimenticato di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), tant’è che le chiederà un’ulteriore possibilità quando la incrocerà per caso nella sua casa, dove si era recata con l’aiuto di Agustina (Pilar Barrera) per recuperare alcune sue cose.

Da un lato Marcia resterà fedele al suo matrimonio con Santiago Becerra (Aleix Melé) e chiederà a Felipe di smetterla di pensare a lei, dall’altro quest’ultimo tenterà a suo modo di voltare pagina e, proprio per questo, aiuterà Genoveva a far arrestare Cristobal Cabrera (Antonio Chamizo), l’assassino di Samuel (Juan Gareda), facendosi promettere che tra di loro da quell’istante in poi non ci saranno più segreti.

Una Vita, spoiler: Genoveva dice a Felipe di volere un figlio da lui!

Sarà in questo crescendo di emozioni che Genoveva si spingerà oltre e farà sapere a Felipe di stare desiderando di avere un figlio da lui!!!

Neanche a dirlo, l’uomo resterà attonito di fronte a tale richiesta ma lascerà cadere il discorso, sottolineando che sarebbe giusto riparlarne quando saranno diventati marito e moglie. Lo strano discorso metterà però una pulce nell’orecchio dell’Alvarez Hermoso, che confesserà a Liberto (Jorge Pobes) di avere ancora qualche dubbio nei riguardi della Salmeron e di non sapere se sia davvero cambiato oppure se sia la stessa donna ritornata nel quartiere con Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) per vendicarsi di tutti i residenti di calle Acacias.

Uno scenario che però Felipe sembrerà intenzionato ad abbandonare, visto che dirà a Liberto che, probabilmente, i suoi pensieri sono dovuti all’amore che ancora sente per Marcia.

Una Vita, trame: Genoveva e le notti d’amore con Santiago

In ogni caso, è necessario ricordare ai nostri lettori un passaggio fondamentale della storyline di cui stiamo parlando: prima della ripresa della frequentazione con Felipe, Genoveva si sarà infatti concessa a Santiago per convincerlo a restare ad Acacias e a non confessare all’Alvarez Hermoso dell’intrigo che insieme hanno ordito per separarlo da Marcia.

Sarà quindi lecito immaginare che i discorsi della Salmeron riguardo un’ipotetica gravidanza non siano del tutto casuali… ma chi sarà, nel caso, il padre del bambino? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

