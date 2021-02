GENOVEVA / Una vita

Nessuna frase di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) è lasciata al caso. Di questo sarà sicuramente cosciente Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La dark lady confesserà infatti all’avvocato di volere un figlio da lui e, dopo pochi giorni, gli dirà di avere un ritardo nel suo ciclo mestruale. Una notizia che l’uomo non prenderà nel migliore dei modi…

Una Vita, trame: Genoveva e i progetti matrimoniali con Felipe

Le anticipazioni indicano che tutto avrà inizio quando Genoveva, in seguito ad un pomeriggio “intimo” trascorso con Santiago Becerra (Aleix Melé), il redivivo marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), comincerà una relazione con l’addolorato Felipe. Dì lì a poco, i due decideranno di palesare ai vicini che hanno ripreso a frequentarsi, ciò per evitare che sorgano delle malelingue sul loro conto, e avranno tra i progetti quello di sposarsi.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da un lato l’Alvarez Hermoso si mostrerà indeciso sul da farsi, tant’è che chiederà senza successo a Marcia di avere una seconda possibilità e si confiderà con Liberto (Jorge Pobes) sull’amore che ha perduto, dall’altro la Salmeron vorrà accelerare quanto prima i tempi perché avrà ancora paura di un ipotetico riavvicinamento tra i legale e la Sampaio.

Genoveva infatti dirà proprio a Felipe di essere pronta ad avere un figlio da lui, ma tale intenzione farà storcere il naso all’uomo (che preciserà di non avere ancora pensato a tale scenario).

Una Vita, spoiler: Genoveva fa sapere a Felipe di avere un ritardo

Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà?

La risposta è semplice: al termine di una serata di gala nella residenza del Re, alla quale sarà stata invitata per l’impegno profuso nel far rimpatriare alcuni soldati, Genoveva confesserà a Felipe di avere un ritardo e che probabilmente è incinta!

Neanche a dirlo, l’Alvarez Hermoso non riuscirà a gioire per la novità perché, nel caso il bambino esistesse, dovrebbe rinunciare per sempre alla possibilità di riappacificarsi con Marcia. Tuttavia, il borghese cercherà di tergiversare e, per giustificare la sua mancata gioia, farà presente alla Salmeron che devono pensare bene a come comportarsi, visto che – qualora la notizia della sua gravidanza venisse alla luce – dovrebbero giustificare le loro azioni ai vicini.

A quel punto, la Salmeron suggerirà a Felipe di rimandare ogni tipo di decisione a quando il suo stato interessante verrà appurato da un medico; ciò non impedirà però all’uomo di chiedere un paere a Liberto, che lo spronerà ad andare avanti con le nozze qualora Genoveva sia davvero incinta!

Una Vita, news: chi è il padre del bambino di Genoveva?

Tuttavia è necessario specificare che Genoveva avrà avuto dei rapporti intimi, a distanza ravvicinata, sia con Santiago e sia con Felipe. Non è quindi scontato che il padre del bambino sia l’Alvarez Hermoso e di questo, quando tutto verrà alla luce, non sarà convinto nemmeno il Becerra… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.