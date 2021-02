Genoveva

Un delitto impunito troverà risoluzione nelle prossime puntate italiane di Una Vita: grazie all’aiuto del “promesso sposo” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Genoveva Salmeron (Clara Garrido) riuscirà a fare arrestare Cristobal Cabrera (Antonio Chamizo), l’assassino di Samuel Alday (Juan Gareda), il suo primo marito. Tuttavia, la dark lady della telenovela darà il via a questo piano per liberarsi delle minacce sempre più pericolose di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro)…

Una Vita, news: Genoveva scredita Ursula con tutti i vicini

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Genoveva deciderà di screditare la figura di Ursula, facendo in modo che tutti i vicini scoprano che è stata lei, grazie ad un falso referto diagnostico, a far credere ad Agustina (Pilar Barrera) che fosse malata per spingerla a tentare di togliersi la vita.

In questa maniera, la Salmeron farà sì che tutti i residenti di calle Acacias umilino Ursula e la obblighino a lasciare il quartiere. Un pericolo che sembrerà risolto, anche perché nei giorni precedenti l’anziana donna avrà dato dei forti segnali di squilibrio mentale, che l’avranno tra l’altro portata a ritenere che Cayetana Sotelo Ruz fosse risuscitata!

Tuttavia, la Salmeron dovrà presto affrontare un altro problema: dopo essersi liberata dell’esecutore materiale dell’omicidio di Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), lo stesso che Ursula voleva utilizzare per ricattarla, Genoveva scoprirà infatti che la stessa Dicenta si è messa in contatto con Cristobal Cabrera, entrando a conoscenza del fatto che, qualche mese prima, lei fosse stata costretta ad uccidere Marlen (Elisabeth Altube), la sua migliore amica.

Una consapevolezza che spingerà la donna ad agire per liberarsi sia di Cabrera e sia di Ursula…

Una Vita, spoiler: Genoveva e Felipe fanno arrestare Cristobal

Eh sì: distorcendo parte della verità, Genoveva dirà a Felipe di avere appreso di alcuni contatti tra Ursula e Cristobal e, facendosi passare come l’unica vittima di tutta la situazione, chiederà aiuto all’avvocato per risolvere la faccenda. L’Alvarez Hermoso consiglierà quindi alla Salmeron di dare appuntamento al Cabrera, in modo tale che poi la polizia – capeggiata da Mendez (David Garcia Intriago) – possa finalmente arrestarlo per l’assassinio di Samuel.

Genoveva darà quindi retta a Felipe, motivo per cui contatterà Cristobal con la scusa di proporgli un affare piuttosto importante. In quello stesso pomeriggio, il criminale verrà quindi consegnato alla giustizia, dopo essere stato colto mentre era intento a minacciare la sua ex amante, e confermerà agli inquirenti di avere avuto degli incontri con la Dicenta per come sbarazzarsi della Salmeron.

Una Vita, trame: Felipe e Ursula ai ferri corti!

Tutto ciò dunque a che cosa porterà? Vi consigliamo di fare attenzione ad un successivo scambio di opinioni tra Ursula e Felipe, che si presenterà ad un appuntamento al posto di Cristobal.

Da un lato il legale inviterà la Dicenta a non farsi più vedere, perché è riuscita a fare del male a tutte le persone a cui voleva del bene, compresa la figlia Blanca (Elena Gonzalez) e il nipote Moises, dall’altro l’ex istitutrice non si lascerà cogliere impreparata e farà presente all’uomo che non può di certo insegnarle la moralità, visto che nei suoi tanti anni di matrimonio ha continuamente tradito la moglie Celia (Ines Aldea) con qualsiasi domestica.

Sarà un litigio intenso, durante il quale la Dicenta sottolineerà a Felipe che, dal suo punto di vista, ha una personalità decisamente volubile, dato che ci ha messo pochissimo tempo a buttarsi tra le braccia di Genoveva dimenticandosi di Marcia (Trisha Fernandez).

Frecciatine che spingeranno l’Alvarez Hermoso a chiedere qualcosa in cambio alla Salmeron… Di cosa si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

