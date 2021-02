Ursula / Una vita

Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani di Una Vita assisteranno all’inizio di una storyline che porterà all’uscita di scena definitiva della perfida Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). A metterci lo zampino penserà Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che darà il via a un piano per compromettere per sempre la figura dell’ex istitutrice con tutti i vicini. Scopriamo dunque insieme come andrà…

Una Vita, trame: Ursula crede di vedere Cayetana!

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Ursula comincerà a dare dei segnali di forte squilibrio mentale, tant’è che crederà che Cayetana Sotelo Ruz sia tornata dall’oltretomba per riprendersi il dominio di Acacias.

Tra un’aggressione e l’altra, Genoveva verrà quindi convinta da Felipe Alvarez Hermoso (Mar Parejo) – che nel frattempo avrà ripreso a frequentarla – a licenziare la Dicenta, la quale ovviamente non prenderà bene la novità e minaccerà di rivelare a tutti quanti che è stata la stessa Salmeron ad assumere un sicario affinché uccidesse Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz).

Da un alto Genoveva riuscirà a farla franca anche in questa circostanza, facendo in modo che il suo alleato Fermin uccida l’esecutore dell’assassinio del Bryce Senior, dall’altro sempre la Salmeron capirà che è giunta l’ora di screditare Ursula, motivo per il quale convocherà Maduro, ossia l’uomo che si era finto dottore per far credere ad Agustina (Pilar Barrera) che fosse prossima alla morte…

Una Vita, spoiler: Genoveva scredita Ursula!!!

Eh sì: in cambio di denaro, Maduro confesserà ad Agustina di essere stato pagato soltanto da Ursula affinché le diagnosticasse una malattia inesistente, per poi spingerla in prima persona al suicidio!

Attonita per la “novità”, l’inserviente finirà quindi per spifferare la “verità” a diversi conoscenti e, come se non bastasse, la situazione della Dicenta si complicherà quando Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) farà sapere a Fabiana (Inma Perez Quiros) di essere arrivata ad Acacias poiché proprio l’ex governante aveva pagato una cifra elevata ad Andrade (Alvaro Baguena) per renderla di fatto una “spia” di Alfredo Bryce.

Appresi tutti questi retroscena, abilmente distorti da Genoveva, gli abitanti del quartiere si schiereranno apertamente contro Ursula e, dopo averla aggredita in mezzo alla strada, la obbligheranno ad andarsene e a non farsi vedere mai più per nessun motivo!

Una Vita, news: Ursula passa al contrattacco con Genoveva!

Tuttavia, vi anticipiamo che Ursula avrà un altro asso nella manica da giocarsi: la cattivona riuscirà infatti a mettersi in contatto con Cristobal Cabrera (Antonio Chamizo), l’assassino di Samuel Alday (Juan Gareda), apprendendo che Genoveva in passato si è macchiata della morte di Marlen (Isabel Altube), la sua migliore amica.

La Dicenta userà quindi questa nuova informazione per ricattare la Salmeron, ma a quel punto cosa succederà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

