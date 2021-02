GEMMA di Uomini e donne

Un nuovo mese (febbraio) e una nuova settimana sono appena iniziate in compagnia di Uomini e Donne; oggi (1 febbraio) si termina la registrazione del 19 gennaio. Partiamo da dove ci eravamo lasciati lo scorso venerdì: a centro studio erano presenti Armando Incarnato, Nicole e Carlo.

Nicole, nella puntata odierna, ha dichiarato di essere più orientata nella conoscenza di Carlo, per questo Armando ne resta molto deluso. Gli opinionisti sono certi che evidentemente tra Armando e Nicole ci sia stato qualcosa in più, altrimenti non si spiegherebbe questa estrema delusione. Ma, mentre Gianni Sperti è certo che Armando nasconda qualcosa, Tina Cipollari difende l’Incarnato dicendo che sicuramente vuole proteggere Nicole.

Dopo un momento di ballo, ritorna protagonista Gemma Galgani, perché c’è un signore venuto per conoscerla. Si chiama Maurizio, ha 63 anni, viene dal Veneto, è in pensione ed è amante dello sport e dell’arte, soprattutto della poesia, infatti ne ha scritto una per la donna. Inoltre dice di ammirare in Gemma la sua estrema sensibilità. In un secondo momento l’uomo decanta proprio i versi che ha scritto appositamente per lei. Gemma dichiara che fisicamente non lo attrae più di tanto, ma vuole dargli la possibilità di farsi conoscere. Questo scatena l’ira di Tina, la quale dice alla Galgani che commette sempre lo stesso errore: anche se un uomo non le piace, lei lo vuole tenere lo stesso per illuderlo.

A proposito di conoscenze, si fa entrare in studio Gianluca, il signore siciliano venuto per Gemma nelle scorse puntate. La donna dice di aver litigato telefonicamente con lui, perché quest’ultimo a quanto pare le avrebbe detto che va cercando le conoscenze sbagliate, che la fanno sempre soffrire. Non solo, oggi in studio lui dichiara che Gemma sceglie persone per poter stare sempre a centro studio e continuare i suoi teatrini, per questo la conoscenza termina qui!

Si passa infine alla tronista Sophie Codegoni, che ha di fronte il suo corteggiatore Matteo. Si inizia proprio a far vedere la loro esterna, nella quale lui decide di portarla al mare, ed entrambi si dicono contenti di trascorrere del tempo insieme. Non solo, Matteo dice a Sophie che vorrebbe uscire con lei dal programma perché vuole viversi finalmente tutte le emozioni che sente. Ad un certo punto il ragazzo chiede di continuare l’esterna senza essere ripresi dalle telecamere, così Sophie accetta. Tornati in studio, emerge che tra i due – quando le telecamere erano spente – c’è stato un bacio.

Si affronta poi il capitolo Giorgio. Ricordiamo che nella scorsa puntata il corteggiatore non si era presentato in studio, così Sophie decide di chiamarlo tramite il telefono della redazione. Lui afferma che è rimasto deluso da alcune sue esternazioni (Sophie lo aveva definito noioso). Successivamente lei decide di scrivergli un messaggio, nel quale gli dice che ci tiene a lui e non ha voglia che lui vada via. Giorgio quindi decide di aspettare Sophie dietro le quinte, e al momento di non scendere le famose scale. Perciò la tronista decide di raggiungerlo per parlargli. Come finirà? Lo sapremo nelle prossime puntate, Uomini e Donne torna domani alle 14.45 su Canale 5.

