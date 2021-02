RICCARDO / Uomini e donne

Terza puntata della settimana per Uomini e Donne, che ci tiene compagnia con la visione della terza e ultima parte della registrazione del 3 febbraio. Oggi (17 febbraio) si inizia con il farci vedere esattamente il seguito di ieri, ovvero l’ingresso in studio di Gemma Galgani, la quale ha cambiato abito per un nuovo incontro (sempre fuori dagli studi) con Maurizio.

Mentre Gemma e l’uomo escono per stare insieme un altro po’ di tempo, la dama Maria va anche lei a cambiarsi. In seguito la conduttrice Maria De Filippi rivela di aver organizzato apposta gli incontri più riavvicinati tra Gemma e Maurizio, e tra quest’ultimo e Maria.

Vediamo quindi in un primo momento entrambi gli incontri; secondariamente però abbiamo modo di ascoltare soltanto l’audio. Da un lato con Gemma l’uomo si mostra un po’ più freddo, tanto da dirle di aver riscontrato in lei numerose personalità e tanto da non riuscire neanche a darle un bacio; dall’altro con Maria lui sembra essere decisamente più caloroso, infatti arriva anche a baciarla.

Ad un certo punto la De Filippi fa mettere a centro studio le famose sedie della scelta, perché vuole vedere chi, tra Gemma e Maria, Maurizio possa decidere di continuare a frequentare. Nonostante i momenti passati in questa registrazione, l’uomo dichiara ugualmente di volersi prendere un’altra settimana di tempo per decidere con più accuratezza.

Dopo tutto ciò, si fanno rientrare in studio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, i quali erano andati qualche minuto dietro le quinte per parlare.

Riccardo comunica che in quei momenti hanno litigato perché, se Roberta è più avanti nei sentimenti, lui vuole ancora prendersi del tempo per valutare ciò che prova realmente. Di conseguenza non riesce a darle l’esclusiva e addirittura afferma che la donna può uscire con chiunque lei voglia.

In definitiva, quindi, il Guarnieri vuole continuare a sentire Roberta, ma ancora non riesce a decidere se uscire definitivamente dal programma con lei, anche solo per iniziare un periodo di frequentazione in esclusiva.

In seguito a centro studio si accomodano due partecipanti degli over, ovvero Roberto e Patrizia, i quali dichiarano di essersi affezionati l’uno all’altro; addirittura Roberto è certo di aver trovato in Patrizia la donna che potrebbe essere la compagna di vita. Nonostante questo, però, Roberto non sa se uscire con Patrizia dal programma, perché ci sarebbero stati dei problemi di comunicazione nel loro rapporto e anche di intromissione di altre persone (come Giancarlo e Alessandra).

Finisce così non solo la puntata, ma pure la messa in onda della registrazione. Anticipiamo già che nei prossimi giorni assisteremo alla scelta della tronista Sophie Codegoni, la quale dovrà decidere con chi dei suoi due corteggiatori (Matteo o Giorgio) iniziare una relazione. Inoltre, sempre prossimamente, vedremo in onda la presentazione di una nuova tronista. Per oggi Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5.

