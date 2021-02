Uomini e donne

Oggi (18 febbraio) su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, registrata presso gli studi Elios in Roma il 9 febbraio. Scopriamo insieme cosa è successo. Si parte dalle avventure legate alla bionda dama Gemma Galgani, facendoci vedere il riassunto di ciò che è successo di recente con Maurizio e la signora Maria.

L’uomo aveva dichiarato di volersi prendere un’altra settimana di tempo per capire con quale delle due continuare la conoscenza, così Gemma entra in studio e i tre protagonisti si accomodano al centro. A quanto pare Maurizio ha provato più volte a mettersi in contatto con Gemma, ma la donna non si è fatta trovare, perché ha capito che lui prova più interesse per Maria. Quest’ultima invece non è sicura dell’interesse di Maurizio nei suoi confronti, anche perché sostiene di aver ricevuto pochissime telefonate da lui.

Di conseguenza, mentre Gemma decide di chiudere la conoscenza con Maurizio, Maria vuole invece prendersi un altro po’ di tempo, perché sta sentendo telefonicamente sia il cavaliere Alessandro e sia Nicola.

Dopo un momento di ballo, si affronta il capitolo dedicato a Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Vediamo quindi non solo un riassunto, ma anche un dietro le quinte nel quale i due litigano aspramente perché lui non ha preso per niente bene il fatto che Roberta esca pure con Alessandro.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Non solo, Roberta dice a Riccardo di non fidarsi completamente, perché riscontra in lui troppi cambi repentini di idee e posizioni. Subito dopo la fine della scorsa puntata, avviene un nuovo litigio, nel quale la Di Padua ci tiene a sottolineare di non sentirsi minimamente desiderata dal Guarnieri. Quest’ultimo quindi, nella puntata odierna, fa il proprio ingresso in studio e si accomoda di fronte alla donna.

Emerge che i due, dopo le litigate, hanno trascorso due giorni insieme nella città di lei. In quella circostanza Riccardo ha continuato a ribadire la sua posizione e cioè il fatto che vuole avere un po’ di tempo per capire ciò che effettivamente prova per lei, la quale – al contrario – è sempre più certa che sia inutile andare avanti, perché determinate cose scattano o non scattano. Non solo, Roberta è certa che Riccardo non la desideri.

Interviene l’opinionista Tina Cipollari, dando ragione a Roberta, anche perché in passato pure la dama Ida Platano lamentava lo stesso problema di scarso desiderio. Dopo tutto ciò che è emerso, Roberta decide di alzarsi da centro studio e ritornare tra le file del parterre femminile, continuando a sostenere che, se le cose stanno così, è inutile continuare la conoscenza.

Riccardo dal canto suo ci resta male e si trova a dover subire la reazione e di conseguenza la decisione di Roberta. Secondo il parere di Gianni Sperti, l’uomo riesce sempre a dare la colpa alle altre persone e non arriva mai ad analizzare il proprio comportamento.

Termina così l’appuntamento odierno, Uomini e Donne torna domani alle 14.45 su Canale 5 con l’ultima puntata della settimana, nella quale vedremo la messa in onda della scelta di Sophie Codegoni, che dovrà decidere tra Matteo e Giorgio. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.