Aurora di Uomini e donne

Il 20 gennaio i partecipanti a Uomini e Donne si sono riuniti per registrare un nuovo blocco di puntate che abbiamo visto in parte oggi (2 febbraio) e in parte vedremo nei prossimi giorni. Partiamo da ciò che è andato in onda in data odierna.

Si comincia da Gemma Galgani. Quest’ultima, dopo essere stata rifiutata dal suo ex corteggiatore Maurizio, con il quale erano avvenuti anche avvicinamenti piuttosto intimi, aveva dichiarato di possedere alcune segnalazioni che vorrebbero l’uomo impegnato con un’altra donna. In definitiva, stando alle parole della Galgani, il suo ex pretendente, mentre stava conoscendo lei, in realtà avrebbe avuto un’altra relazione parallela con una signora che, in occasione della giornata di Santo Stefano, avrebbe trascorso con lui tutta la giornata. Occasione per la quale proprio Maurizio si sarebbe trovato a spegnere completamente il cellulare per non essere disturbato dalle continue telefonate di Gemma.

Proprio oggi abbiamo prima assistito ad uno sfogo della bionda dama, la quale si è detta estremamente ferita dalle parole di Maurizio (rispondendo all’opinionista Tina Cipollari, aveva dichiarato che non è stato lui ad interessarsi a Gemma ma il contrario); poi la Galgani è arrivata in studio e si è tornati quindi a parlare della segnalazione.

Maria De Filippi spiega che l’avviso è giunto a Gemma, poi la redazione ha chiesto l’autorizzazione di trasmettere il messaggio audio in trasmissione, solo che questa persona non ha accettato di far sentire la propria voce davanti a tutti; perciò l’audio in questione l’ha sentito solo l’opinionista Gianni Sperti.

La segnalazione, proveniente da un’amica di Gemma, direbbe di conoscere Maurizio e che l’uomo a Mantova avrebbe un’altra donna. Non solo, la fonte della Galgani dichiara che tutto il paese della provincia di Mantova conoscerebbe questa presunta amante di Maurizio. Proprio quest’ultimo cerca di difendersi dalla segnalazione dicendo che non ha alcun valore, perché, dal momento che questa amica di Gemma vuole rimanere segreta, vuol dire che chiunque potrebbe mandare una segnalazione senza fonte certa.

Dopo una serie di interventi verbali, emerge che in effetti questa non è una vera e propria segnalazione, in quanto non viene fuori il nome della presunta amante di Maurizio. Per questo la conduttrice fa capire alla Galgani che non deve cercare la motivazione per la quale Maurizio ha deciso di chiudere la loro conoscenza, deve semplicemente accettare il fatto che l’uomo non avesse lo stesso suo sentimento.

In un secondo momento, Gemma dichiara di essere uscita a cena con un altro Maurizio, che le avrebbe fatto una sorpresa con i palloncini. L’uomo dichiara di riscontrare una bella intesa con la Galgani, soprattutto legata al dialogo. Anche il terzo Maurizio, l’uomo che scrive poesie, le avrebbe dedicato un’altra poesia, che Gemma definisce “piuttosto intensa”.

Si passa poi alla dama Aurora Tropea: la scorsa volta era venuto per lei un signore di nome Riccardo, il quale ammette di trovare in lei carisma, fascino e sensibilità. Aurora poi dice di aver lasciato il numero ad un signore di nome Francesco, con il quale la sera stessa della registrazione uscirà a cena. Per quanto riguarda Riccardo, Aurora riscontra in lui una persona estremamente dolce, ma si è resa conto che non ha suscitato in lei un’attrazione in più, perciò decide di chiudere la frequentazione.

Per lei, inoltre, arriva un altro signore di nome Aurelio: ha 56 anni, lavora nei vigili del fuoco e trova Aurora una persona molto sensibile. Lei decide di farlo rimanere e di iniziare una conoscenza. In seguito, interviene Giancarlo il quale vorrebbe chiarire alcune cose con Aurora, legate a delle foto che lui posterebbe sui suoi profili social e che avrebbero una serie di commenti negativi. Stando alle parole dell’uomo, questi commenti verrebbero dagli affezionati della Tropea.

Come finirà? Lo sapremo presto, per oggi la trasmissione finisce qui, appuntamento a domani pomeriggio.