Uomini e donne

Oggi (24 febbraio) è andato in onda un nuovo appuntamento in compagnia di Uomini e Donne; vediamo cosa è successo. Si inizia da Roberto e Patrizia, due partecipanti degli over. Hanno passato una serata insieme e a quanto pare si sono avvicinamenti fisicamente. Nonostante questo, ci sarebbero dei problemi all’interno della coppia, perché entrambi hanno chiesto i numeri di telefono di altre persone. Non solo, a quanto sembra alcuni giorni prima della registrazione è arrivata una segnalazione alla redazione su Roberto: l’uomo avrebbe baciato un’altra donna presso un bar della sua città.

L’uomo si difende dicendo che quel giorno si trovava a casa da solo, ma Maria De Filippi comunica che la ragazza da cui è partita la segnalazione sarebbe disposta a parlare telefonicamente anche con l’opinionista Gianni Sperti, ma non vuole farsi vedere perché ha paura di ritorsioni personali. L’opinionista dichiara di aver parlato con la ragazza e a quanto pare ha confermato tutto quello che aveva rivelato alla redazione tramite mail.

Patrizia dal canto suo decide di credere momentaneamente a Roberto, anche se vuole darsi la possibilità di capire meglio la situazione, non solo relativa alla segnalazione ma anche al passato sentimentale dell’uomo (ha un bambino avuto da una relazione di undici anni e si è lasciato da soli quattro mesi).

Dopo una serie di discorsi, emerge che Roberto avrebbe chiesto ad Alessandra (conoscenza di Giancarlo) di uscire, ma l’uomo continua a negare e per giunta dichiara di non sopportare più questa pressione e si dice disposto anche ad abbandonare il programma. Patrizia, dopo tutto questo, ci resta talmente male da arrivare addirittura a chiudere la conoscenza.

Si passa poi con a centro studio Riccardo Guarnieri, con di fronte la dama Elisabetta. Riccardo dichiara di averla notata da subito, ha lasciato il suo numero e lei l’ha accettato. Si sono visti per un caffè e ha riscontrato in lei simpatia e curiosità. Nonostante questo ha capito che non è scattato nulla, perciò decide di chiudere la conoscenza. Di conseguenza, il Guarnieri comunica di essere interessato ad Antonella, anche se quest’ultima dichiara che al momento non sa se iniziare eventualmente una frequentazione.

Interviene Gianni Sperti, dicendo all’uomo che, se esprime interesse per altre donne, evidentemente ha dimenticato tutto quello che è successo con Roberta Di Padua. Riccardo gli risponde ammettendo che è stata proprio Roberta a chiudere con lui e non il contrario.

È il turno di Biagio e Angela: lui si dice disposto a darle l’esclusiva, ma la donna non si dice predisposta perché la loro è una conoscenza di soltanto quindici giorni, quindi ritiene che sia troppo presto. Biagio risponde che è disposto ad accettare il tempo che lei vuole prendersi, ma ha deciso di darle l’esclusiva perché ha capito che potrebbe essere la donna che può stare al suo fianco.

Al termine della puntata si ritorna a parlare della segnalazione su Roberto, perché l’opinionista Tina Cipollari a quanto pare avrebbe telefonato al bar in questione. Il proprietario, come pure alcuni dipendenti, non avrebbero risposto però alle domande di Tina.

Infine si presentano due nuovi signori: Domenico e William, che avremo modo di conoscere nelle prossime settimane. Uomini e Donne per oggi finisce così, tornerà domani alle 14.45 su Canale 5 con una nuova puntata. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.