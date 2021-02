Giacomo / Uomini e donne

Oggi (26 febbraio) è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne; il contenuto riguarda la registrazione del 16. Si comincia esattamente da dove ci eravamo lasciati ieri, ovvero da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due, dopo aver parlato, dichiarano di avere intenzione di vedersi proprio la sera stessa della registrazione.

Si passa poi a Sabina e Nicola, che si stanno frequentando ed ammettono entrambi di stare bene; la donna vuole andarci più cauta dopo la delusione ricevuta dal cavaliere Claudio, il quale si dice perplesso da Sabina, dato che fino a qualche settimana fa voleva uscire dal programma con lui e adesso sta invece conoscendo un altro uomo; lo stesso pensiero poi lo esprime anche Gianni.

Sabina si difende dicendo che le due esperienze non possono paragonarsi, perché sono uomini diversi. Interviene l’opinionista Tina, dicendo che Sabina non ha fatto nulla di male e fa bene a concentrarsi su altri percorsi se quello di prima non ha funzionato.

Successivamente è la volta di Giancarlo ed Alessandra, i quali si stanno frequentando da diverse settimane, tanto che lui decide di darle l’esclusiva con un gesto simbolico: le porge la rosa rossa che porta nel taschino della giacca. Questo suscita nella donna estrema emozione.

È il momento dell’ingresso in studio dei tre tronisti: Giacomo, Massimiliano e Samantha. Si parte proprio dalla donna, dato che c’è un corteggiatore di nome Francesco che ha deciso di eliminarsi, perché ha capito che non gli è scattato quel qualcosa in più. Ne nasce una discussione, perché il ragazzo – autoeliminandosi – si esprime in maniera che la tronista reputa poco educato.

Si ripassa al trono over, nella fattispecie a Roberto e Patrizia, e si ripercorre la loro vicenda, soprattutto legata ai messaggi che lui avrebbe inviato ad Alessandra. Dopo quello che è successo, Patrizia e Roberto si sarebbero sentiti soltanto una volta, anche se lui ha continuato sempre a cercarla. Patrizia quindi vorrebbe fare chiarezza su questi scambi di messaggi. Roberto si difende dicendo di aver chiesto il numero ad Alessandra per una questione di ripicca, dato che Patrizia aveva chiesto il numero di Alessandro.

Dopo una serie di discorsi non si capisce bene quale sia la verità, perché Alessandra e Roberto dichiarano di non essersi sentiti dopo la scorsa puntata, mentre la redazione afferma il contrario. Per questo Patrizia decide di prendersi una pausa dalla conoscenza, ma Roberto si dice sempre più pronto a riconquistarla.

Al centro dello studio si accomoda Giacomo, il quale è uscito in esterna con Martina e Carolina. L’uscita con la prima è andata bene ed è emerso da parte di entrambi estremo divertimento e un lato sensibile, tanto che alla fine i due si abbracciano calorosamente. Con la seconda si nota invece una certa pacatezza e sensibilità. Tornati in studio, il tronista dichiara di essere rimasto piacevolmente colpito da entrambe e quindi vuole continuare a conoscerle.

Termina così non solo l'ultima puntata della settimana, ma anche quella del mese di febbraio. Uomini e Donne torna lunedì 1° marzo su Canale 5 alle 14.45.