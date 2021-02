ARMANDO / Uomini e donne

Nella puntata andata in onda ieri ha fatto il suo debutto a Uomini e Donne Samantha Curcio, la nuova tronista che va a sostituire Sophie Codegoni in questa fase finale del programma. La ragazza è risultata fin da subito simpatica ed estroversa e non sono mancati i corteggiatori pronti a contendersi la sua mano. Nelle prossime puntate però la Curcio verrà duramente attaccata da un cavaliere del parterre over, che avrà da ridire su alcune dichiarazioni della donna.

A polemizzare con la nuova tronista sarà Armando Incarnato, che si troverà a discutere aspramente con la trentenne. Tutto comincerà quando Maria De Filippi chiederà a Samantha di esprimere un giudizio sull’Incarnato. A quel punto la tronista riserverà un parere negativo nei confronti del parrucchiere partenopeo, che non prenderà affatto bene le parole della donna.

Dalla parte di Samantha si schiererà anche l’opinionista Gianni Sperti, il quale cercherà di difenderla a spada tratta. Nel caos della discussione interverrà Riccardo Guarnieri, incitato dalla De Filippi a prendere una posizione in merito. Il tarantino attaccherà duramente Armando e tra i due scoppierà una litigio durante il quale l’Incarnato non lesinerà offese nei confronti di Riccardo.

Alla fine dopo aver fatto alcune offensive allusioni nei confronti di Samantha e Riccardo, Armando lascerà la studio. Sarà solo l’intervento della padrona di casa a impedire un duro scontro fisico tra il napoletano e Riccardo, profondamente ferito dalle parole dell’uomo. Comunque sia, dopo un diplomatico intervento di Maria, anche Riccardo lascerà lo studio per poter sbollire la rabbia accumulata…

