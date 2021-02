DAVIDE / Uomini e donne

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, che quest’oggi si prepara a salutare i telespettatori con molti colpi di scena. Ieri la puntata è terminata con Maurizio Guerci a centro studio, per il quale scenderà una donna pronta a corteggiarlo.

Oggi toccherà anche al trono classico, precisamente a Davide Donadei che ha trascorso una piacevole esterna con Chiara Rabbi. La donna decide di far conoscere al tronista il suo paese natale, Sacrofano. Dopo aver mostrato al tronista i posti più interessanti della sua città, la ragazza regala a Davide un album con le foto più significative della loro conoscenza. Tra i due c’è tempo anche per un appassionante bacio sopra la mascherina, ricco di trasporto e sentimento. L’esterna si conclude con la sorpresa di Chiara, che fa installare su una terrazza uno striscione indirizzato al Donadei e che recita: “Permettimi di amarti”.

Un gesto molto forte, accompagnato da una dedica strappalacrime della corteggiatrice al tronista, che si lascia andare a un pianto liberatorio. Alla fine della giornata i due gonfiano un palloncino bianco e lo lasciano andare tra le nuvole.

Come è ovvio che sia, Beatrice non prenderà affatto bene l’esterna tra Davide e Chiara, restando in lacrime e in silenzio per tutto il tempo.

Spazio anche a Claudio e Sabina. I due hanno passato momenti di grande passione, ma per l’uomo quello con Sabina è soltanto un rapporto fisico, non essendoci gli estremi per una relazione più romantica. Parole forti che però non sembrano turbare più di tanto la dama, che decide, tra lo sgomento di Gianni e Tina, di continuare la relazione con Claudio sperando che col tempo possa nascere anche il trasporto sentimentale.

