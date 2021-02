GEMMA / Uomini e donne

Ieri (24 febbraio) presso gli studi Titanus di Roma si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, che vedremo in onda presumibilmente nelle prossime settimane. Gemma sarà come sempre la protagonista assoluta: la Galgani è infatti uscita in esterna con un pretendente di nome Cataldo. La dama ha passato del tempo con il nuovo arrivato, ma sembra che le cose non siano andate affatto bene. In studio, infatti, la donna accuserà il cavaliere di essere troppo “appiccicoso”, avendo cercato più volte un contatto ravvicinato con lei.

Niente da fare insomma per Gemma, la quale non ha affatto gradito il fatto che Cataldo durante la serata abbia cercato insistentemente di creare un feeling più intimo. Lui ha anche chiesto di andare a casa sua, ma Gemma senza pensarci due volte ha immediatamente troncato la proposta!

In studio Cataldo cercherà di spiegare il suo anomalo comportamento, dicendo di aver voluto tentare Gemma dato che a lui non piacciono le donne facili. La pezza si rivelerà peggiore del buco visto che la Galgani non apprezzerà il tranello dell’uomo, definito ambiguo e poco serio.

Secondo Gianni Sperti, invece, a Gemma Cataldo non piace e le sue sono solamente scuse per chiudere un rapporto che lei comunque non ha intenzione di portare avanti. Su proposta di Maria, Cataldo chiederà a Gemma di vedersi anche in serata, ma la dama torinese rifiuterà non avendo la testa per stare in compagnia. Come finirà?

