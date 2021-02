GEMMA / Uomini e donne

Primo appuntamento settimanale con Uomini e Donne questo pomeriggio su Canale 5. In questo post ci concentriamo dunque su Gemma e sul suo corteggiatore Maurizio. Quest’ultimo, come vedremo, non è affatto sincero nei confronti della dama piemontese. Sembra infatti che l’intento del cavaliere sia quello di sfruttare la popolarità della Galgani a proprio favore, ottenendo dalla sua conoscenza con la donna fama e successo. Un comportamento che non passerà inosservato all’interno dello studio, visto che la prima a rendersene conto sarà proprio Gemma.

La dama infatti inizierà a dubitare della buona fede di Maurizio quando quest’ultimo insisterà per fare il nome di un suo amico pittore in trasmissione. Un atteggiamento ambiguo che non piacerà a Gemma, da sempre contraria a sponsorizzazioni e favoritismi.

Non sarà solo Gemma a infastidirsi di fronte al comportamento di Maurizio, che infastidirà anche la padrona di casa Maria De Filippi: quest’ultima rimprovererà pure la corteggiatrice Maria, accusata di essere complice di Maurizio nella sceneggiata messa in piede in trasmissione. Tutto ciò porterà Tina Cipollari a chiedere l’immediata esclusione dal programma di Maurizio, che vanamente cercherà di scusarsi e migliorare la sua posizione.

Sarà soltanto la magnanimità e la diplomazia della De Filippi a salvare per il momento il cavaliere, il quale verrà “graziato” a patto che chiarisca con Gemma e Maria la situazione venutasi a creare in studio. Come finirà? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.