GEMMA / Uomini e donne

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14.45. Dopo la scelta di Davide andata in onda ieri, ora torniamo a parlare di Gemma. La Galgani continua la sua frequentazione con Maurizio G., ma sembra che qualcosa sia andato storto…

L’uomo infatti verrà accusato dalla Galgani di essere in cerca di visibilità e di sfruttare la conoscenza con lei per ottenere fama e successo. Un comportamento reso evidente da una richiesta di Maurizio, che avrebbe chiesto a Gemma di “pubblicizzare” un amico pittore a cui lui avrebbe commissionato un quadro per la dama piemontese.

Tra l’altro sembra proprio che Maurizio abbia mandato delle foto a torso nudo a Maria, la quale non contenta avrebbe chiesto delle foto bollenti anche ad Alessandro (il quale però non l’avrebbe accontentata).

Questo comportamento non piacerà affatto a Maria De Filippi, che inizierà ad avere dei dubbi sul fatto che questo teatrino sia stato organizzato ad arte da Maurizio e Maria. La padrona di casa insinuerà perfino che il cavaliere non abbia alcun interesse romantico per Gemma, utilizzata solo come mezzo per arrivare alla popolarità.

Tina Cipollari, adirata per il comportamento ambiguo di Maurizio, chiederà addirittura di espellerlo dal programma seduta stante, ma la De Filippi in maniera distensiva e diplomatica deciderà di farlo uscire momentaneamente per potergli permettere di chiarire con le sue spasimanti. Cosa succederà? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.