GEMMA / Uomini e donne

Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, che vedrà come protagonista Gemma Galgani. Nella scorsa registrazione la dama piemontese aveva annunciato che avrebbe portato in studio le prove schiaccianti e inconfutabili della colpevolezza di Maurizio Guerci, accusato di avere un’amante al di fuori della trasmissione.

A quanto pare le prove in questione sarebbero irrisorie e senza alcun fondamento, visto che la nostra protagonista non sarà in grado di fornire dettagli sulla presunta amante del Guerci. Non mancherà la reazione di Tina Cipollari, che avrà da ridire sul comportamento scorretto di Gemma, la quale ha accusato il suo ex compagno senza avere nulla di concreto in mano. A questo punto cadono tutte le accuse contro Maurizio, che può tranquillamente continuare le sue conoscenze.

Spazio anche ad Aurora, che manderà a casa l’uomo arrivato per lei la settimana scorsa. La Tropea non mancherà di accendere un litigio con il suo ex corteggiatore Giancarlo, che l’accuserà di aver offeso sua figlia sui social network. Secondo Giancarlo, dietro gli insulti di Aurora ci sarebbe la longa manus di Veronica, ex dama del trono over e intima amica della Tropea, che si divertirebbe a gettare fango su di lui e la sua famiglia.

A tal proposito interverrà Maria De Filippi, la quale rivelerà che Veronica ha chiesto insistentemente di tornare nel programma seppur abbia ricevuto più volte una risposta negativa dalla redazione. Resteranno ignoti i motivi dell’allontanamento della dama bionda, uscita dal programma lo scorso anno e mai più entrata dopo la fine della storia con Giovanni Longobardi. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.