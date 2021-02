Giacomo Czerny / Uomini e donne

Ieri hanno fatto il loro esordio a Uomini e Donne Massimiliano e Giacomo, i nuovi tronisti del programma che sostituiranno Davide Donadei e Sophie Codegoni. In attesa di Samantha, la terza tronista che impareremo a conoscere nelle prossime settimane, i due ragazzi hanno subito iniziato a familiarizzare con la trasmissione. Quello delle due new entry, in cerca della donna della propria vita, sarà un percorso che durerà fino a fine stagione.

Nelle prossime puntate il trono delle new entry inizierà a prendere forma con l’arrivo in studio delle corteggiatrici, che riempiranno il parterre femminile di classe e femminilità. Una tappa fondamentale nel percorso dei due ragazzi, che nei primi tempi dovranno instaurare un approccio con le loro numerose pretendenti, ognuna delle quali cercherà di emergere dalle altre. Un copione già visto negli scorsi troni e che anche in questo caso si ripeterà. Per Massimiliano e Giacomo vedremo che non mancheranno ragazze pronte a fare di tutto per conquistare i loro cuori.

Ecco dunque che scenderanno in studio quattordici ragazze provenienti da tutta l’Italia. Un vero e proprio “harem” per i due tronisti, i quali si diranno estasiati da tanta bellezza. A colpire maggiormente Giacomo e Massimiliano saranno tre ragazze in particolare: Altea, Costanza e Vanessa.

Le tre, dopo una breve presentazione, esprimeranno la loro preferenza e inizieranno ufficialmente il loro percorso all’interno del programma. Non mancheranno di certo nelle prossime settimane nuovi ingressi, che renderanno ancor più avvincente questa nuova tappa del trono classico.

