GIACOMO / Uomini e donne

Appuntamento questo pomeriggio a partire dalle 14.45 per una nuova puntata di Uomini e Donne. Oggi sarà la volta del trono classico e precisamente di Giacomo, il quale in settimana ha fatto le sue prime esterne. Il tronista sembra entusiasta delle ragazze scese per lui e a quanto pare avrebbe già una preferita (che, ironia della sorte, coinciderebbe proprio con la preferita del suo collega Massimiliano).

Durante questa puntata verrà presentata al pubblico anche la nuova tronista curvy Samantha Curcio, che prenderà il posto di Sophie Codegoni.

Spazio anche al trono over, con la storia tra Riccardo e Roberta che continua a tenere banco all’interno della trasmissione. Nella scorsa puntata il Guarnieri ha declinato la proposta di Maria De Filippi, che lo invitava ad uscire dal programma in compagnia di Roberta. La Di Padua, non sentendosi desiderata dall’uomo, ha così deciso di interrompere la relazione, essendo troppo innamorata dell’uomo che a quanto pare non ricambia i suoi sentimenti. Oggi quindi vedremo se il cavaliere tarantino deciderà di tornare sui propri passi oppure avrà messo definitivamente alle spalle la storia con la dama laziale.

Vedremo inoltre durante la puntata anche un intervento del nuovo corteggiatore siciliano Gero Natale, che promette di far parlare di sé nei prossimi giorni.