GIANCARLO / Uomini e donne

Questo pomeriggio a partire dalle 14.45 andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne e nella puntata odierna vedremo il chiarimento tra Giancarlo e Alessandra che, dopo un periodo di maretta, hanno deciso di continuare a frequentarsi con assiduità dandosi l’esclusiva.

Tempi bui invece per Roberto e Patrizia, che si accuseranno a vicenda di essersi visti in un periodo di crisi rispettivamente con Alessandra e Giancarlo. A prenderla peggio sarà la dama, che non gradirà i segreti del cavaliere (quest’ultimo l’avrebbe tenuta all’oscuro della sua conoscenza con Alessandra). Patrizia deciderà quindi di chiudere ma Roberto proverà un ultimo disperato affondo per ricucire il rapporto.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sabina inizierà una nuova proficua conoscenza con Nicola. La donna verrà accusata però da Gianni Sperti di aver dimenticato troppo in fretta il suo ex compagno Claudio, facendo sorgere più di un dubbio all’opinionista. In difesa della dama si schiereranno la corteggiatrice Maria e a sorpresa anche Tina Cipollari, che tenterà di difendere la donna.

Riguardo al trono classico, Samantha è uscita con Ugo e Michael. Con quest’ultimo la tronista non sembra essersi trovata bene, visto che durante l’esterna ha parlato tutto il tempo della morte di sua padre (un argomento tutt’altro che leggero che ha evidentemente intristito la Curcio). Con Ugo le cose sono andate diversamente, visto che lei ha potuto trascorrere del tempo spensierata nel bar dove lavora il suo pretendente. Durante la puntata, inoltre, Samantha litigherà aspramente con Francesco, con il quale sembra mancare feeling e simpatia.

Giacomo è uscito con Martina e Carolina e nel frattempo decide di effettuare la prima eliminazione: si tratta di Luisa. Infine ci sarà tempo anche per Massimiliano, alle prese con le prime uscite del suo trono. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.