Giancarlo Cellucci / Uomini e donne

Secondo appuramento della settimana con Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi giunto alla venticinquesima stagione. Finalmente entra nel vivo il nuovo trono che vede come protagonisti Massimiliano e Giacomo.

I due ragazzi conosceranno le loro corteggiatrici, che affolleranno il parterre femminile in attesa di essere portate in esterna dai due cavalieri. A colpire immediatamente Giacomo e Massimiliano saranno in particolare due corteggiatrici, che si contraddistingueranno per classe e bellezza.

Spazio anche al trono over con Giancarlo e Alessandra. La donna, seppur attratta fisicamente dal Cellucci, sembra intenzionata a fare un passo indietro nella relazione. Giancarlo deciderà quindi di intrecciare nuove conoscenze uscendo con altre donne del parterre, tra cui Angela. Alessandra non gradirà affatto la decisione di Giancarlo e, dopo aver discusso duramente con l’opinionista Tina Cipollari, deciderà di chiudere definitivamente la relazione con lui.

Nel frattempo continuerà a tenere banco la vicenda che vede protagonisti Maurizio e Gemma, che ieri hanno abbandonato lo studio per poter chiarire in provato riguardo la loro relazione. Mentre continua il piano studiato dalla De Filippi, il cavaliere cercherà di chiarire i propri sentimenti e non sono escluse sorprese da parte sua. Come finirà?