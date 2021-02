Giancarlo Cellucci / Uomini e donne

Quest’oggi dalle 14.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Ieri si è consumata la resa dei conti tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. La donna aveva promesso di portare in trasmissione le prove della colpevolezza del cavaliere, accusato di avere una relazione fuori dal programma. In realtà la Galgani non ha fornito alcuna prova tangibile riguardo la responsabilità dell’uomo, che serenamente è potuto tornare alle sue conoscenze.

A seguire è stata la volta di Aurora, protagonista indiscussa di queste puntate. La donna ha mandato a casa il corteggiatore sceso per lei ed ha accolto in studio Aurelio, un nuovo pretendente. Quest’oggi riprenderemo dalle parole di Giancarlo, il suo ex compagno, che taccerà la donna di aver calunniato, insieme a Veronica, lui e la sua famiglia. Un’accusa pesante che non passerà inosservata all’interno dello studio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Scendendo nei dettagli, Giancarlo rivelerà che a suo parere dietro i numerosi fake che riempiono il suo profilo di offese ci sarebbe la mano proprio della ex dama Veronica, allontanata dal programma alla fine della scorsa edizione. A quanto si apprende dalle parole di Maria De Filippi, la donna avrebbe chiesto più volte alla redazione di tornare in studio ma avrebbe ricevuto solamente picche.

Nel frattempo Giancarlo affermerà di avere dei video di Aurora, la quale chiederà al cavaliere di mostrarli a tutti. Non se lo farà ripetere due volte il Cellucci, che mostrerà a Gianni e Tina dei filmati dove si scorge Aurora in atteggiamenti provocanti.

L’uomo in seguito dirà che aveva degli altri video del genere, ancor più compromettenti, ma che li ha eliminati tutti in un momento di distrazione. Pioveranno accuse sempre più pesanti sulla Tropea, che si troverà tutto lo studio contro a tal punto che uscirà fuori in preda a una crisi di pianto.

Sarà in seguito lo stesso Giancarlo, spinto da Maria De Filippi, a uscire dallo studio per rincuorare Aurora. Cosa accadrà? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.