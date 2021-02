Maria De Filippi

Siamo entrati ormai nel vivo di questa venticinquesima edizione di Uomini e Donne, che nelle prossime settimane continuerà a stupire spettatori e appassionati.

Gemma cercherà di rafforzare la propria conoscenza con il nuovo Maurizio, iniziando a frequentarlo più spesso e a cenare insieme. La Galgani però col passar del tempo inizierà ad avere forti dubbi sulla buona fede dell’uomo, arrivando perfino a pensare che la stia utilizzando per diventare famoso e ottenere visibilità gratuita. A far storcere il naso alla donna il comportamento del cavaliere, che ha avuto da ridire sul fatto che Gemma non lo abbia ringraziato in trasmissione per il quadro fattole recapitare da un amico pittore.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Un atteggiamento controverso insomma, che farà pensare a Gemma che l’uomo volesse solamente pubblicizzare l’attività del suo amico sfruttando la sua popolarità. Durante la registrazione verranno fuori altri dettagli che non faranno altro che peggiorare la situazione di Maurizio, il quale nei giorni precedenti avrebbe mandato delle foto a torso nudo a Maria.

Clamorosamente interverrà anche la De Filippi, che inveirà contro Maurizio e Maria, accusandoli di aver preparato ad arte il loro teatrino e di essere nel programma solamente per ottenere successo e visibilità. Secondo la padrona di casa, a Maurizio non interessa affatto Gemma, che rappresenta solo il mezzo per arrivare alla fama.

Reazione forte anche quella di Tina Cipollari, che chiederà l’immediata espulsione dal programma di Maurizio, reo di voler approfittare della possibilità concessagli dalla redazione solamente per trarne beneficio personale.

Maria De Filippi, in maniera diplomatica e distensiva, cercherà di placare gli animi arrivando ad una soluzione di compromesso. In questo modo Maurizio eviterà di abbandonare il programma, a patto però che chiarisca con Maria e Gemma le proprie intenzioni. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.