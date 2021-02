Riccardo / Uomini e donne

Riccardo e Roberta, dove eravamo rimasti? Una delle coppie più popolari di Uomini e donne continua a far parlare di sé e infatti nelle prossime puntate il Guarnieri si troverà nuovamente faccia a faccia con Roberta, la quale si dirà delusa dalla mancanza di passionalità da parte del cavaliere pugliese; quest’ultimo, secondo le parole della donna, sembra decisamente meno preso e interessato alla relazione rispetto a due anni fa.

Roberta, in particolare, lamenterà una mancanza di baci e intimità, facendo capire che da parte dell’uomo sono arrivati solamente abbracci. A quanto pare il Guarnieri preferirebbe andare con i piedi di piombo, per evitare spiacevoli situazioni come quelle createsi durante la relazione con Ida Platano, terminata in maniera burrascosa. Il cavaliere rivelerà di voler rimanere coi piedi per terra per poter studiare meglio Roberta e capire se la loro relazione possa avere un futuro al di fuori del programma.

Nel frattempo anche Maria De Filippi cercherà di fare il cupido della situazione, provando a convincere Riccardo a portare la relazione con Roberta a uno step successivo. L’uomo però apparirà fermo sulle proprie decisioni, decidendo di continuare a frequentare la Di Padua ma ancora all’interno del programma.

Niente da fare quindi per Roberta, che avrebbe preferito godersi la propria storia d'amore lontana dalle telecamere ma che invece dovrà continuare a frequentare ancora per un po' gli studi Titanus di Roma.