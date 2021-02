SOPHIE / Uomini e donne

Inizia una nuova settimana con Uomini e Donne, che si prospetta ricca di gossip e colpi di scena. Questo pomeriggio a partire dalle 14.45 tornerà il famoso salotto di Maria De Filippi che vedrà come protagonista la giovane tronista del trono classico Sophie Codegoni.

La ragazza ha scelto come location della sua esterna con Matteo la spiaggia. Il Ranieri, ormai completamente infatuato della donna, lascerà un biglietto destinato a Sophie in auto, nel quale le confesserà il suo amore e le rivelerà che da ora in poi si comporterà come un uomo innamorato e non più come un semplice amico. In riva al mare Matteo esternerà tutti i suoi sentimenti alla tronista, che alla fine chiederà di spegnere le telecamere per poterlo baciare appassionatamente.

Dopo un’esterna romantica e senza intoppi, in studio Sophie dichiarerà di aver pensato moltissimo a Giorgio, con il quale aveva litigato alla fine della scorsa registrazione. Scopriremo inoltre che la tronista ha provato a contattare durante la settimana il Bonaventura, il quale, al solo sentire la voce della ragazza, ha risposto in maniera seccata e arrabbiata.

L’uomo non ha ancora smaltito la delusione della scorsa puntata e si rifiuterà di dare risposte a Sophie, che gli aveva chiesto un’esterna chiarificatrice per poter fare pace. Dopo aver lasciato in dubbio la sua presenza in studio e aver tenuto sulle spine la tronista per l’intera settimana, Giorgio deciderà di accettare la proposta della Codegoni di fare un’esterna di riconciliazione, cosa che non verrà presa di buon grado da Matteo.

Giorgio e Sophie si apparteranno momentaneamente dietro le quinte per risolvere i loro problemi. Lei ammetterà che lo sfogo di Giorgio le ha fatto bene, dato che la sua assenza le ha permesso di capire che il ragazzo le mancava.

Se Giorgio sarà felice delle parole della tronista, non si potrà dire la stessa cosa per quanto riguarda Matteo, il quale darà l'idea di essere stranito e frastornato dopo il confronto tra Giorgio e Sophie. Il Ranieri allo stesso tempo capirà di avere un rivale molto forte nel Di Bonaventura, che senza dubbio gli darà filo da torcere durante questa fase finale del percorso.