Uomini e donne

È in procinto di chiudersi un ciclo a Uomini e Donne, che dopo la scelta di Davide Donadei, si prepara a salutare anche Sophie Codegoni, la quale è sempre più vicina a una decisione definitiva tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura.

Una prima fase di stagione record per il salotto dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, che nell’anno della sua venticinquesima stagione ha battuto tutti i record di ascolti e interazioni sui social. Un traguardo di non poco conto per Mediaset, che ritiene il programma uno dei suoi fiori all’occhiello del palinsesto, come si evince dai sempre più numerosi format collegati a doppio filo a Uomini e Donne.

E così, mentre ci si avvicina all’addio della tronista milanese, su WittyTv sono stati presentati i due nuovi tronisti che accompagneranno i telespettatori in questi ultimi mesi di messa in onda. A sostituire Davide Donadei e Sophie Codegoni saranno quindi Massimiliano e Giacomo.

Giacomo ha 25 anni, è appassionato di cinema e come lavoro fa il videomaker, un lavoro che lo porta peraltro a viaggiare molto. Massimiliano ha invece solamente 20 anni e, abbandonato dal padre alle soglie dell’adolescenza, per diverso tempo ha vissuto dovendo gestire fortissime difficoltà economiche.

I due nuovi tronisti troveranno l’amore? Per saperlo, non resta che seguire Uomini e donne durante quel che rimane dell’inverno e nel corso della prossima primavera! Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.