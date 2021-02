Uomini e donne

Una nuova puntata di Uomini e Donne è andata in onda oggi (16 febbraio) su Canale 5, appuntamento che ha a che fare con la registrazione del 3 febbraio. Continuiamo quindi il racconto di quello che è cominciato in occasione della giornata di ieri. Il primo argomento di cui si parla è legato al ritorno in studio del cavaliere Maurizio con la dama Gemma, i quali nella scorsa puntata erano usciti dietro le quinte per parlare meglio.

Nonostante alcuni minuti passati fuori, i due non sono riusciti ad avere un punto di incontro; per questo la conduttrice Maria De Filippi propone all’uomo di uscire dagli studi con la dama Maria, per capire meglio la situazione.

Dopo questo momento, la conduttrice chiama in studio le nuove corteggiatrici per i nuovi tronisti (Giacomo e Massimiliano): si tratta di ragazze venute per un appuntamento al buio. Giacomo dice di essere rimasto attratto da tre ragazze: Vanessa, Costanza e Althea. Massimiliano concorda sia per Althea che per Vanessa. Le nuove ragazze dicono di essere rimaste un po’ preoccupate per la giovane età di Massimiliano, in quanto ha soltanto 20 anni.

Si passa poi con a centro studio i cavalieri Biagio e Giancarlo, che hanno di fronte Alessandra ed Angela. Giancarlo sta continuando la conoscenza con Alessandra, ma ha iniziato a sentire anche Angela. Alessandra si mostra molto infastidita, perché evidentemente alcune cose non vanno come dovrebbero. Lei racconta di essere uscita con Giancarlo, però subito dopo l’uomo le avrebbe rivelato che sarebbe dovuto andare a cena con Angela, e così lei ha deciso di rimanere a cena da sola e mandare Giancarlo con la rivale.

Lui risponde dicendole di aver fatto così perché non ha dato alcuna esclusiva, ma d’altro canto Alessandra continua ad affermare che si erano messi d’accordo per vedersi da soli, e che uscendo lui con Angela ha dimostrato di non tenere a lei a sufficienza. Alla fine, Alessandra decide di chiudere la loro conoscenza, perché appunto ha capito che Giancarlo non vuole darle l’esclusiva.

Successivamente si fanno rientrare Maurizio e Maria, i quali ammettono di essersi chiariti circa alcune questioni legate alla conoscenza. Nel frattempo Gemma Galgani è andata in camerino per cambiarsi d’abito, infatti la vediamo con un vestito molto elegante in quanto a breve riuscirà dallo studio per un’altra mezz’oretta con Maurizio.

Per oggi il programma finisce così, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5 per scoprire come andrà a finire.