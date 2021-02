Uomini e donne / Gemma

Una nuova registrazione di Uomini e donne, quella del 27 gennaio, è appena cominciata oggi (9 febbraio) su Canale 5. In quella circostanza si è tenuta anche la scelta di Davide Donadei ma, come di consueto, raccontiamo a livello cronologico cosa è successo.

Si parte dalle avventure sentimentali legate alla dama Gemma Galgani, facendoci vedere sia il riassunto delle puntate precedenti e sia il suo solito sfogo. La donna, facendo il proprio ingresso in studio, riceve una notizia piuttosto spiacevole proveniente dal primo Maurizio. A quanto pare l’uomo avrebbe chiesto il numero a Pamela Barretta, ma lei non ha accettato. Non solo, Maurizio ha chiesto il numero telefonico anche alla signora Nicole (conoscenza di Armando Incarnato). Tutto questo suscita la delusione di Gemma, la quale non si capacita come l’uomo abbia potuto prima mostrare interesse verso di lei e poi per donne che sono nettamente più giovani. Interviene l’opinionista Tina Cipollari dicendo che questo non deve essere motivo di preoccupazione, anche perché l’uomo ha deciso di chiudere la conoscenza con lei e quindi, essendo libero, può chiedere il numero a chi desidera.

Si fa accomodare poi a centro studio, il terzo Maurizio, ovvero il poeta, a cui Gemma deve dare una risposta se continuare o meno la frequentazione. La donna, resasi conto di aver avuto numerosi momenti di assenza con lui, e non essendoci compatibilità caratteriale nonostante le bellissime poesie che ha scritto per lei, decide di chiudere la frequentazione.

In seguito si parla del triangolo che vede protagonisti Armando Incarnato, Nicole e Carlo. Dopo la messa in onda della puntata di ieri, Armando si sfoga con la redazione dicendo di aver avuto molta complicità con la donna, nonostante Nicole più volte abbia sminuito ciò che è successo tra di loro. Non riesce a capire come mai abbia negato determinate cose, mentre in realtà ci sarebbero stati avvicinamenti piuttosto intensi, come ad esempio il fatto che Armando sia salito in camera d’albergo di Nicole per 40 minuti.

Quando Nicole entra in studio, ci tiene a ribadire la sua preferenza nei riguardi di Carlo e continua a pensare di Armando che è un uomo non capace di rapportarsi con le donne. L’Incarnato continua a sostenere che lei invece si comporti in maniera incoerente e falsa, cosa che però non crede l’opinionista Gianni Sperti (il quale sostiene che Nicole sia sempre stata coerente nel corso delle puntate).

Anche la conduttrice Maria De Filippi asserisce che nella vita contano i comportamenti e in questo caso bisogna dare atto che Nicole ha sempre espresso preferenza e coerenza nei confronti di Carlo. Non è dello stesso avviso Tina, convinta che Armando dica la verità. La conduttrice prova a spiegare nuovamente che la donna ha sempre preferito Carlo, perché evidentemente caratterialmente ha suscitato in lei più affidabilità.

Come andrà a finire questa storia? Lo sapremo sicuramente nei prossimi appuntamenti; per oggi Uomini e Donne finisce qui, ritorna domani alle 14.45 su Canale 5, con una puntata molto attesa, ovvero con la scelta di Davide. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.