Davide / Uomini e donne

Appuntamento questo pomeriggio a partire dalle 14,45 su Canale 5 per una nuova puntata di Uomini e Donne. Stiamo per vedere l’attesissima scelta di Davide Donadei, il quale prenderà una decisione definitiva su quella che sarà la donna con cui condividerà la vita. Due le ragazze rimaste in gara: Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Un percorso denso di emozioni e sentimenti, definito da molti come il trono più bello della storia del programma.

La puntata partirà con un video di ricapitolazione dell’avventura di Davide sul trono. Tanti i momenti che ci hanno fatto piangere e che verranno riproposti sul ledwall. Pochi minuti dopo le ragazze lasceranno lo studio per far si che venga montata la leggendaria sedia della scelta, che in un modo o nell’altro condizionerà la loro vita fuori dal programma.

Dopodiché sarà il momento di Beatrice, che rientra per sedersi faccia a faccia con Davide. L’uomo dichiarerà di essere rimasto colpito dalla sua purezza e che a un certo punto era diventata anche la sua scelta principale. Purtroppo però NON sarà lei la scelta di Davide, che molto delicatamente le farà notare di averle preferito Chiara. La Buonocore apparirà molto delusa e in un primo momento rifiuterà l’abbraccio di Davide salvo poi tornare sui suoi passi e salutare calorosamente, e per l’ultima volta, il tronista.

Complimenti da più lati per il Donadei: il ragazzo riceverà elogi da Maria De Filippi, che cercherà di consolarlo, da Roberta Di Padua che lo definirà un piccolo grande uomo e da Gianni Sperti che ammetterà che il suo è stato uno dei troni più emozionanti di sempre.

È poi il turno di Chiara, che si accomoda lì dove si era seduta anche Beatrice. Il tronista le rivelerà di essere rimasto subito colpito dal suo fascino e che l’esterna a Fontana di Trevi è stata la più bella di tutto il suo percorso. In quell’esterna ha capito di provare per la Rabbi più di una semplice attrazione e che la scelta non poteva che essere lei!

Parole al miele per la corteggiatrice romana, che dopo aver chinato la testa si lascia andare a un fortissimo abbraccio con il suo ormai fidanzato, che sulle colonne di “Casa” di Giordana Angi tiene stretto la donna della sua vita.

Alla fine del ballo c’è spazio anche per un piccolo siparietto che vede come protagonista Maurizio il poeta, che dedica alla nuova coppia un sonetto sulla Luna. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.