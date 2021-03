Amici

Sabato 6 marzo, alle 14.10 su Canale 5, ci aspetta una nuova puntata del pomeridiano di Amici, condotto come di consueto da Maria De Filippi. Come abbiamo avuto modo di segnalare in più di una circostanza, la fase serale del talent più famoso d’Italia arriverà a brevissimo, tempo qualche settimana, e come succede in questi casi si inizia a delineare man mano il cast artistico e di allievi che ne faranno parte.

Nella registrazione che vedremo questo sabato, ben cinque talenti hanno avuto modo di accedere alla fase serale, andiamo a scoprire chi. Per quanto riguarda la categoria canto, saranno Gaia, Sangiovanni ed Enula. Dal versante danza invece avranno modo di passare direttamente al prime time sia il ballerino Samuele sia Rosa. Ovviamente tutti loro, prima di ricevere la bella notizia, si esibiranno e avranno modo di ascoltare i pareri non solo dei professori ma anche di Giuliano Peparini.

Quest’ultimo, un po’ a sorpresa, dichiarerà di non aver accettato il ruolo di direttore artistico nella prossima fase del serale, in quanto dice di aver concentrato troppe energie nella scorsa stagione televisiva (tra Amici Celebrities, la versione normale di Amici e quella di Amici Speciali) e quindi vuole prendersi un po’ di tempo per riposare.

Da segnalare infine che la ballerina Martina riuscirà a riconquistare la fiducia della professoressa Lorella Cuccarini, la quale aveva messo in discussione la presenza nella scuola della ballerina in quanto aveva riscontrato in lei scarso interesse per le lezioni (e in generale per la frequentazione della scuola). Questo e molto altro ci attende nella puntata di Sabato 6 marzo 2021. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.