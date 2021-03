AMICI, anticipazioni puntata di sabato 13 marzo 2021

Amici

La fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi arriverà sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5. Nell’ultimo speciale del sabato pomeriggio andato in onda, si erano già delineati alcuni degli allievi che avrebbero fatto parte proprio della fase più calda del programma. Stiamo parlando dei cantanti Gaia, Sangiovanni ed Enula. Proprio negli ultimi giorni, inoltre, tramite gli appuntamenti quotidiani su Canale 5 alle 16.10, abbiamo appreso che per quanto riguarda il ballo, ben due ballerini hanno avuto accesso al serale, ovvero Samuele e Rosa.

Come vi avevamo segnalato qualche settimana fa, la produzione e Maria De Filippi hanno stabilito che quest’anno non ci sarebbero state limitazioni circa il numero di allievi partecipanti all’ultima fase della trasmissione, ed è proprio questo che è avvenuto nel corso dell’ultima registrazione, che noi vedremo oggi, sabato 13 marzo, alle 14.10 su Canale 5.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Tutti gli allievi, dunque, saranno ammessi al serale, con grande gioia di ciascuno di loro e anche dei rispettivi professori che per mesi li hanno seguiti nei loro percorsi artistici. Ospiti della puntata saranno i cantanti Gaia Gozzi e Annalisa, che non solo hanno partecipato alle scorse edizioni di Amici ma anche e soprattutto alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. E, sempre per quanto riguarda il festival, si esibirà anche la professoressa Arisa. Anche il cantante Irama sarebbe dovuto essere ospite, però, a causa della quarantena, non è potuto essere presente in studio.

Infine, dopo l’abbandono di Giuliano Peparini, sarà annunciato il prossimo direttore artistico, ovvero Stéphane Jarny. Questo succederà nella puntata di sabato 13 marzo. In un prossimo post vi parleremo invece più dettagliatamente di come si svolgerà il serale di Amici 20.

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.