Sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5 inizia la fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi. Come abbiamo raccontato e visto, tutti gli allievi hanno avuto accesso al serale e sono stati raggruppati in tre squadre: la prima capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda da Arisa e Lorella Cuccarini, la terza infine da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Per la prima squadra abbiamo: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Tommaso, Enula, Serena ed Esa. Per la seconda: Alessandro, Martina, Rosa, Raffaele, Gaia, Tancredi e Ibla. Per la terza: Aka7even, Giulia e Samuele.

Anche quest’anno ci sarà una giuria esterna, composta da Emanuele Filiberto di Savoia, dal ballerino e conduttore Stefano De Martino e dal cantante Stash. Ospiti l’attrice Sabrina Ferilli, che vedremo protagonista in una nuova fiction dal titolo Svegliati amore mio, in partenza mercoledì 24 marzo in prima serata su Canale 5, e il duo comico Pio e Amedeo.

Nella prima puntata del serale, parlando proprio della dinamica del talent, ci saranno tre manche. Nella prima inizierà la competizione proprio la squadra di Zerbi-Celentano, la quale risulterà vincitrice, e ad abbandonare la scuola sarà la cantante Gaia, facente parte della squadra Arisa-Cuccarini.

Non solo: quest’ultima squadra verrà nuovamente sfidata da quella capitanata dalla Celentano e da Zerbi e purtroppo si troverà nuovamente sconfitta, rischiando di perdere il cantante Raffaele.

Nella terza ed ultima manche, la classe di Zerbi-Celentano essendo vincente deciderà di sfidare quella composta dalla Pettinelli e dalla Peparini. Quest’ultima risulterà essere la squadra vittoriosa, perciò a rischiare l’eliminazione sarà Esa.

Si delineerà quindi un ballottaggio tra Raffaele ed Esa. In seguito Maria De Filippi dirà ai ragazzi di raggiungere la casetta, perché il nome dell’eliminato lo sapranno direttamente lì (noi invece lo conosceremo nell’appuntamento in day time di lunedì 22 marzo). Questo e molto altro succederà sabato 20 in prima serata su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.