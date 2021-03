WYATT di Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 2 marzo 2021:

Hope (Annika Noelle) è decisa ad affrontare la sfida per proteggere la sua Hope For The Future, ma cercherà uno stilista che non sia Thomas (Matthew Atkinson).

Supportato dal fatto che anche Wyatt (Darin Brooks) ritiene che Thomas manipolerebbe Hope, Liam affronta il rivale, forte del fatto che la Logan abbia declinato la proposta di Thomas.

